Manual pentru activarea mecanismului de răspuns rapid în caz de dezastre

179119 – 07082026 – Prin această Hotărâre, Guvernul a aprobat Manualul aferent Proiectului de intervenție în situații de urgență (Contingent Emergency Response Project – CERP), document care stabilește cadrul operațional pentru activarea mecanismului de răspuns rapid în cazul producerii unor situații de urgență sau dezastre.

Măsura face parte din implementarea instrumentului Rapid Response Option (RRO) al Băncii Mondiale, care permite României să acceseze rapid resurse financiare pentru intervenții în situații de criză.

Prin acest mecanism, România poate utiliza, în cazul apariției unor dezastre naturale, biologice sau tehnologice ori al altor situații de urgență eligibile, până la 10% din sumele netrase din împrumuturile aflate în derulare cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea măsurilor de răspuns rapid.

Manualul stabilește condițiile de activare a mecanismului, tipurile de cheltuieli eligibile, procedurile de implementare, precum și responsabilitățile instituțiilor implicate. Coordonarea generală a proiectului va fi asigurată de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, iar implementarea activităților va fi realizată prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ministerul Finanțelor va asigura coordonarea cu Banca Mondială în procesul de activare și utilizare a fondurilor.

Manualul va fi revizuit anual și actualizat ori de câte ori este necesar, pentru a asigura menținerea capacității de răspuns pe întreaga perioadă de implementare, estimată la șase ani.