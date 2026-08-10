MapN: MOBEX NT-SV-BT-26 

179136 – 10082026 – Exercițiul pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, MOBEX NT-SV-BT-26, se va desfășura, în perioada 14-18 septembrie, în județele Neamț, Suceava și Botoșani.

Rezerviștii cu domiciliul în respectivele județe vor participa, pe durata unei zile, la activități specifice de pregătire, în unitățile militare în care sunt repartizați.

De asemenea, în județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice și operatorilor economici.

MOBEX NT-SV-BT-26 este organizat în baza Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.

Potrivit legii, rezerviștii participă la antrenamentele și exercițiile de mobilizare. Totodată, angajatorii au obligația de a asigura participarea rezerviștilor salariați la aceste activități, prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, în baza adeverinței eliberate de centrul militar.

Documentele de convocare pentru exercițiu vor fi înmânate rezerviștilor de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

Exercițiile de tip MOBEX sunt planificate și organizate pe timp de pace, pe teritoriul național, și vizează, în principiu, zece județe pe parcursul unui an. Activitățile au ca obiectiv verificarea gradului de asigurare cu personal și materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

Exerciții similare au mai avut loc în județul Neamț, în anul 2018, în județul Suceava, în anul 2019, iar în județul Botoșani, în anul 2016.