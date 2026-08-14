Ministerul Finanțelor reduce cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august 2026

179162 – 14082026 – În urma analizei indicatorilor de piață prevăzuți de mecanismul introdus prin Legea nr.162/2026, în perioada 16-31 august 2026, Ministerul Finanțelor reduce, temporar, cu 20%, acciza la motorina standard.

Pentru intervalul analizat, variația cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) este de +34,13%, iar variația prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +23,01%.

În baza acestor indicatori, mecanismul prevăzut de lege determină diminuarea cu 20% a nivelului accizei stabilit prin Codul fiscal, care permite ajustarea temporară a accizei în funcție de evoluția pieței, pe baza unor evaluări realizate la intervale de două săptămâni.

Ministerul Finanțelor va continua monitorizarea cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, iar nivelul intervenției va fi reevaluat bilunar, conform mecanismului prevăzut de lege.