Ministerul Mediului: 12 instalații de reciclare finalizate

179160 – 13082026 – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a îndeplinit jalonul din Planul Național de Redresare și Reziliență privind dezvoltarea capacităților de reciclare a deșeurilor. În România au fost finalizate 12 instalații de reciclare, depășind ținta actuală de minimum 9 instalații prevăzută în PNRR.

Prin realizarea celor 12 fabrici, România a realizat 133% din ținta actuală. Coordonarea finanțării și a finalizării investițiilor a fost gestionată de Administrația Fondului pentru Mediu.

Cele 12 instalații finalizate permit reciclarea mai multor categorii de deșeuri, printre care plastic, sticlă, textile, metale neferoase, anvelope uzate, precum și deșeuri provenite din construcții și demolări.

Pentru programul finanțat inițial prin PNRR au fost semnate, în aprilie 2025, 26 de contracte, cu o valoare totală de aproximativ 670 milioane de lei. Numărul contractelor semnate reprezintă portofoliul inițial al investiției și nu trebuie confundat cu ținta revizuită a jalonului sau cu numărul instalațiilor finalizate.

În urma revizuirii PNRR, finanțarea pentru 13 dintre contractele inițiale, în valoare totală de peste 312,5 milioane de lei, a fost preluată din bugetul Fondului pentru Mediu, astfel încât proiectele să poată fi continuate. Acestea sunt implementate în 12 județe: Brașov, Buzău, Giurgiu, Botoșani, Dâmbovița, Covasna, Călărași, Iași – două proiecte, Maramureș, Constanța, Suceava și Neamț.

Separat de investiția finanțată inițial prin PNRR, Administrația Fondului pentru Mediu susține dezvoltarea capacităților de reciclare și prin programul național „Fabrici de reciclare”. Din bugetul Fondului pentru Mediu sunt finanțate 16 contracte, cu o valoare totală de peste 271,3 milioane de lei.

Proiectele sunt implementate în 13 județe: Maramureș, Dâmbovița – două proiecte, Suceava, Neamț, Buzău, Prahova – trei proiecte, Vâlcea, Harghita, Dolj, Giurgiu, Constanța, Teleorman și Ialomița.

Prin aceste investiții sunt susținute activități precum recuperarea materialelor reciclabile sortate, fabricarea produselor din material plastic, sticlă, metale, materiale textile și cauciuc, recuperarea materialelor din deșeuri și tratarea deșeurilor nepericuloase.

În cadrul schemei inițiale de finanțare, valoarea ajutorului de stat acordat unui beneficiar a fost cuprinsă între 500.000 de euro și maximum 8,4 milioane de euro pentru fiecare proiect, iar intensitatea sprijinului a putut ajunge până la 75% din cheltuielile eligibile, în funcție de regiunea în care este realizată investiția.