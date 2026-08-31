Ministrul apărării naționale, la Reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale UE

179283 – 31082026 – Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, participă, în zilele de 31 august și 1 septembrie, la Reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care are loc la Wicklow, în Irlanda.

Agenda discuțiilor include teme de actualitate privind sprijinul UE pentru Ucraina și rolul spațiului extraatmosferic în securitate și apărare. De asemenea, oficialii vor aborda subiecte referitoare la evoluția situației din Orientul Mijlociu, precum și la securitatea maritimă, cu accent pe protejarea infrastructurii critice și pe capacitatea de răspuns în fața amenințărilor care pot afecta libertatea de navigație.