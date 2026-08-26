Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, așteptați la Chișinău de Ziua Independenței Rep. Moldova. Ar fi a doua participare a unui președinte al României

179240 – 26082026 – Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sunt așteptați la Chișinău, pe 27 agust, la invitația președintei Maia Sandu, pentru a participa la evenimentele prilejuite de cea de-a 35 aniversare de la proclamarea independenței R. Moldova.

Agenda vizitei președinților României și Ucrainei și oportunitățile pentru presă vor fi anunțate separat, precizează Președinția R. Moldova.

Nicușor Dan a fost invitat de președintele Volodimir Zelenski la evenimentele de la Kiev din 24 august, însă a ales să nu participe, iar Administrația Prezidențială a explicat absența prin prioritizarea altor angajamente din agenda șefului statului.

Cotroceniul a transmis că invitația lui Zelenski a fost primită „cu gratitudine”, dar că aceasta a venit într-un context în care președintele României avea deja angajamente interne asumate pentru această perioadă, fără a da alte explicații. Chiar dacă nu a fost prezent fizic la Kiev, președintele Nicușor Dan nu a absentat complet de la acțiunile internaționale dedicate Ucrainei, pentru că în aceeași zi, el a participat prin videoconferință la reuniunea „Coaliției de Voință”, formată din statele care sprijină Ucraina și a transmis un mesaj public de Ziua Independenței Ucrainei, în care a reafirmat sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. În acest context, președintele Nicușor Dan ar urma să se întâlnească cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, la Chișinău.

Dacă președintele Nicușor Dan va participa la ceremoniile legate de proclamarea independenței Rep. Moldova, aceasta ar fi a doua prezență a unui șef de stat din România la un asemenea eveniment, după cea de 2021 a lui Klaus Iohannis, care s-a întâlnit la Chișinău atât cu Volodimir Zelenski, cât și cu președintele Poloniei Andrzej Duda.

Anul trecut, președinția Republicii Moldova a anunțat că Nicușor Dan este așteptat la Chișinău pe 31 august, de Ziua Limbii Române. La manifestările din 27 august au fost invitați Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk.

În anii în care președinții români nu au mers la Chișinău, România a fost totuși reprezentată la unele ceremonii de prim-miniștri, cum a fost cazul lui Victor Ponta în 2013 și 2014, aceste două vizite având un important substart economic pentru că au fost legate și de proiecte privind securitatea energetică a rep. Moldova.

Concluzia este că de-a lungul timpului România a avut diferite forme diferite de reprezentare la aceste evenimente, de la mesaje prezidențiale, premieri, miniștri, delegații guvernamentale și chiar militari români la parade (cum a fost în 2016).

Republica Moldova și-a proclamat independența, pe 27 august 1991, atunci când Parlamentul a adoptat Declarația de Independență.