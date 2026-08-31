Noi discuții ”decisive” la Cotroceni

179281 – 31082026 – Așa cum ne-am obișnuit în ultimele 3 luni, a început o nouă săptămână ”decisivă” și ”crucială” în încercarea de a se forma o nouă majoritate în Parlament pentru susținerea unui Guvern cu puteri depline.

Posturile de televiziune anunță că președintele Nicușor Dan îi va chema, din nou, marți, 1 septembrie, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor considerate ”pro-europene”, pentru a vedea dacă între timp s-a constituit o majoritate parlamentară în jurul vreunei formațiuni. AUR, ca de obicei, nu va fi invitată să facă parte din vreun Guvern, constituind, în continuare, o linie roșie pentru președintele Dan. De altfel, AUR a hotărât duminică să susțină, în continuare, demersurile privind suspendarea din funcție a președintelui României și împingerea lucrurilor către alegerile anticipate.

Luni după amiază, la Sinaia, PSD va hotărî prioritățile legislative pentru sesiunea parlamentară care începe mâine și cu ce mandat va merge la Cotroceni. Surse social-democrate susțin că PSD va merge în continuare cu sorin grindeanu a propunere pentru funcția de premier, în două variante: un guvern minoritar susținut de UDMR, minoritățile naționale, aripa conservatoare din PNL și neafiliați sau un guvern din care să facă parte și UDMR. În spațiul public a apărut informația că PSD ar agrea și un premier independent, cum ar fi ”liberalul” Alexandru Nazare, dar nu ar merge pe varianta așa-zisului independent Eugen Tomac, împins în față de Cotroceni, întrucât acesta vine din PMP, o formațiune neparlamentară. De altfel, președintele Dan ar dori ca în noul Guvern să aibă ultimul cuvânt de spus în alegerea minisștrilor de Externe și Apărare.

Nu în ultimul rând, PSD ar agrea și un Guvern din care să facă parte aripa conservatoare a PNL, dar sub nicio formă nu mai vrea să guverneze cu USR.

PNL și USR, așa cum au făcut-o în ultimele 3 luni, vor să păstreze guvernarea, fie și prin continuarea interimatului. Ilie Bolojan și Dominic Fritz resping în continuare o guvernare cu PSD și amenință că dacă nu vor rămâne la putere România nu va mai beneficia de fonduri europene.

UDMR a dat de înțeles că a venit vremea să se termine provizoratul guvernamental, dar trasează propria linie roșie, respingâd orice colaborare cu AUR.

La cotroceni există, după cum se știe, două propuneri înaintate oficial – Sorin grindeanu (PSD) și Siegfried Vasile Mureșan (PNL). Se pare că ultima variantă nu a fost agreată niciodată de președintele României.

Este de așteptat ca în urma calculelor prezentate președintele Dan să facă a treia desemnare penru funcția de premier până la sfârșitul acestei săptămâni.