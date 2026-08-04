Noua Lege ANI a trecut, din nou, de Camera Deputaților / USR reclamă că e o lege făcută împotriva sa

179096 – 04082026 – Camera Deputaților a adoptat, luni, în calitate de primă Cameră sesizată, propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, după ce proiectul a primit în aceeași zi raport favorabil din partea Comisiei juridice.

Proiectul a fost adoptat cu 184 de voturi pentru, două voturi împotrivă și 16 abțineri. Alți 68 de deputați nu au votat. Actul normativ merge la Senat, care este for decizional.

Proiectul a fost adoptat cu mai multe amendamente, unul dintre acesta, aparținând AUR, referindu-se la obligativitatea depunerii de declarații de avere și pentru soții, soțiile și partenerii celor în cauză: ”Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți cu Președintele României, cu deputații, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuți la art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu șeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general și cu secretarii generali adjuncți ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum și cu asimilații acestora din cadrul Guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese, în aceleași termene și condiții prevăzute (…)”. Declarațiile de interese financiare ale acestora vor fi publicate pe site-ul ANI.

Potrivit unui prim amendament al PSD, ”fapta persoanei cu privire la care s-a constatat în mod definitiv că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese sau starea de incompatibilitate, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității, funcției sau activității respective în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta și dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni”.

Un alt amendament prevede că ”persoana prevăzută la aln. 1 (la amendamentul anterior – n.r.) are interdicția de a mai ocupa o funcție sau demnitate publică ori eligibilă, dintre cele prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de până la 3 ani, care operează de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, moment de la care este decăzută din funcție”.

”Persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Persoanelor față de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi, le încetează funcția, demnitatea publică ori mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, după caz”, potrivit altor amendamente.

Potrivit proiectului, neaplicarea sancțiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcției publice de către persoanele care au atributul numirii sau, după caz, al sancționării, atunci când actul de constatare a rămas definitiv, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, dacă fapta nu constituie infracțiune. Nerespectarea perioadei de interdicție de până la 3 ani în conformitate cu prevederile art. 25 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei. În această ultimă situație, toate actele juridice sau administrative încheiate direct de către persoana căreia i se aplică interdicția sau prin persoane interpuse, cu încălcarea dispozițiilor legale privind perioada de interdicție de până la 3 ani, sunt lovite de nulitate absolută, prevederile art. 23 aplicându-se în mod corespunzător, prevede un alt amendament.

Reprezentanții USR au acuzat, în plen, că PSD și AUR au votat împreună amendamente cu referire la Dominic Fritz, respectiv la Nicușor Dan și au anunțat că votează împotriva proiectului.

”Astăzi, în Comisia juridică, ați făcut praf această lege, din motive de uri personale. Pentru că PSD are o problemă cu Dominic Fritz și pentru că AUR are o problemă cu Nicușor Dan, v-ați unit PSD cu AUR să faceți praf o lege și să o transformați într-una profund neconstituțională. Ați inventat o sancțiune nouă pentru fapte care s-au întâmplat înainte de intrarea în vigoare a acestei legi. Ați dat de pământ cu decizia Curții de Justiție a UE”, a afirmat deputatul USR Radu Mihaiu.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, forul decizional fiind Senatul.

Indiferent de opiniile USR, chiar după legea actuală Dominic Fritz nu mai are dreptul să ocupe funcția de primar după decizia ICCJ în care a fost găsit în conflict de interese. Deocamdată Prefectura Timiș nu a primit comunicarea oficială din partea instanței pentru a pune în practică soluția rămasă definitivă. Referitor la declarațiile de avere obligatorii pentru partenerii de viață ai demnitarilor, PSD și Aur au inițiat amendamentul considerând că în aceste moment în conducerea statului a devenit o practică neoficializarea legăturilor și, de multe ori, mutarea averilor pe numele partenerilor de viață.