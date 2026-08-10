O nouă ediție TEZAUR

179130 – 10082026 – Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 10 august, a opta ediție din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR.

În perioada 10 august 2026 – 4 septembrie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20%, 6,75%, respectiv, 7,15%.

Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat

Între 10 august 2026 – 2 septembrie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;

Între 10 august 2026 – 3 septembrie 2026 online, numai de persoanele fizice înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

Între 10 august 2026 – 4 septembrie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;

Între 10 august 2026 – 3 septembrie în mediul urban și 10 august 2026 – 2 septembrie în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.