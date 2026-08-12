O nouă întâlnire fără rezultat la Cotroceni

179149 – 12082026 – Așa cum era de așteptat, noua rundă de discuții de la Cotroceni privind noua lege a salarizării nu a dus la niciun rezultat, desi guvernul susține că România poate pierde aproape 800 de milioane de euro de la Comisia Europeană prin programul PNRR dacă această lege nu va trece prin Parlament până la 31 august 2026. Ca de obicei, Guvernul susține că nu sunt bani pentru a rezolva problemele ridicate de sindicate, desi pentru demnitari se găsesc sume importante pentru majorarea substanțială a veniturilor. Sindicatele din Educație amenință chiar cu neînceperea anului școlar, chiar dacă, deocamdată, nu există o consultare publică pe această team în rândul cadrelor didactice. De asemenea, sindicatele din Sănătate și din Administrația Publică au grevele suspendate, sperând într-o revizuire în favoarea lor a grilelor de salarizare.

La întâlnirea de marți, 11 august, de la Cotroceni au fost prezenți ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, din partea Guvernului, iar din partea partidelor politice au participat liderii acestora. La finalul discuțiilor care au durat peste 4 ore, Dragoș Pîslaru a anunțat că nu a fost luată nicio decizie și că ministerele Muncii, Educației și Sănătății trebuie să mai lucreze la o variantă îmbunătățită

Problema este în special la grila pentru Educație și Sănătate, unde sindicatele consideră că propunerile sunt încă insuficiente.

Pentru profesori, guvernul a venit cu câteva concesii:

plata cu ora ar urma să fie aproape dublată;

indemnizația de dirigenție ar urma să fie diferențiată la 10%, 15% și 20%;

s-au discutat modificări ale coeficienților de salarizare.

Dar sindicatele nu consideră că problema este rezolvată. Simion Hăncescu, de la FSLI, a declarat că nu acceptă actuala grilă și că inclusiv o aplicare etapizată trebuie recalculată.

Sindicaliștii din Educație s-au arătat chiar jigniți când li s-a spus că în educație ”sunteți prea mulți”.

Pentru ca legea să aibă timpul pentru a parcurge procesul legislativ și a fi promulgată până la sfârșitul acestei luni, ar trebui să la viitoarea rundă de negocieri să se ajungă la un consens, iar săptămâna viitoare să fie dezbătută în Parlament, în cadrul unei noi sesiuni extraordinare. Există întrebarea: în lipsa acestei legi, România pierde sau câștigă? Cei de la putere susțin că pierdem aproximativ 770 de milioane de euro, iar opoziția atenționează că în anii următori efortul bugetar va fi de cel puțin trei ori mai mare în cazul aplicării unei noi legi a salarizării.