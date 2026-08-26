Legea salarizării unitare: o nouă rundă de negocieri la Cotroceni

179238 – 26082026 – Negocierile privind reforma salarizării bugetarilor continuă miercuri, 26 august, după ce întâlnirea de marți dintre președintele României și liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare s-a încheiat fără un acord.

Potrivit unor surse politice citate de Radio România Actualități, astăzi este programată o nouă rundă de discuții pe tema proiectului legii salarizării unitare.

Șansele ca partidele să ajungă la un acord politic asupra ultimei variante a proiectului elaborat de Ministerul Muncii sunt însă considerate reduse.

Discuțiile de marți nu au fost urmate de declarații oficiale din partea Palatului Cotroceni și nici din partea partidelor care au participat la negocieri.

Reforma salarizării unitare este una dintre măsurile aflate în atenția autorităților în contextul angajamentelor asumate de România prin PNRR. Adoptarea proiectului presupune un acord politic între formațiunile care au format fosta coaliție de guvernare și parcurgerea rapidă a procedurii parlamentare.

Întâlnirea programată miercuri reprezintă o nouă încercare de a găsi o formulă acceptată de partidele implicate în negocieri și de a debloca proiectul noii legi a salarizării.