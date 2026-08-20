Oferta ”de nerefuzat” a lui Pîslaru, transmisă pe șest la Bruxelles, a fost refuzată

179197– 20082026 – Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara la B1TV că proiectul legii salarizării transmis Comisiei Europene nu a fost respins, însă oficialii europeni au formulat observații și că doar au solicitat clarificări. Șeful Guvernului a precizat că anvelopa bugetară prevăzută în proiect a crescut de la aproximativ 8 miliarde de lei la peste 12 miliarde de lei, în urma discuțiilor cu sindicatele și cu diferite categorii de angajați din sectorul public.

Bolojan a explicat că proiectul transmis la Bruxelles a fost un document de lucru, elaborat pornind de la forma pregătită anterior și modificat ulterior în urma negocierilor cu sindicatele. Totuși, din declarațiile publice, nici sindicatele, nici factorii politici nu au știut că legea ”de nerefuzat” a fost transmisă Comisie Europene de ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru.

„Aşa cum ştiţi, domnul Pîslaru a preluat un proiect pe care l-a lăsat domnul Manole. Pe baza acestui proiect a avut discuţii cu sindicatele şi am constatat că în propunerea care a fost făcută, nu s-a ajuns la o înţelegere cu sindicatele”, a declarat premierul. Însă, fostul ministru social-democrat a precizat în mai multe rânduri că legea a fost modificată semnificativ de Pîslaru, chiar dacă guvernul demis nu recunoaște acest aspect. Aici continuă bătălia politică între Bolojan și PSD.

Ce observații a transmis Comisia Europeană, potrivit lui Bolojan

Premierul demis a precizat că proiectul a fost transmis experților Comisiei Europene pentru a se verifica dacă formula propusă poate fi considerată atât acceptabilă la nivel intern, cât și conformă cu jalonul asumat în relația cu Uniunea Europeană.

În baza punctului de vedere transmis de Comisia Europeană, experții Ministerului Finanțelor și ai Ministerului Muncii au început să ajusteze proiectul.

Bolojan a subliniat că România are propriile constrângeri bugetare și că forma finală a legii trebuie să țină cont de acestea.

Rogobete: „Oferta «de nerefuzat» a fost refuzată”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a criticat proiectul legii salarizării și modul în care acesta a fost transmis Comisiei Europene. Rogobete susține că noua formă a proiectului a fost elaborată fără o validare reală în România și fără ca angajații din sistemul sanitar să fie ascultați.

„Oferta «de nerefuzat» a ministrului interimar al Muncii a fost refuzată la Bruxelles.

Frumoasă «reformă» ați pregătit, reformiștilor închipuiți. Ați lucrat pe ascuns la o nouă formă a proiectului, ați plecat cu ea la Bruxelles fără o validare reală în România și fără să-i ascultați pe oamenii care vor suporta efectele.

Și acum? Surpriză. Oferta «de nerefuzat» a fost refuzată.

Dar problema nu este eșecul vostru politic și de negociere. Problema este că în spatele tabelelor sunt oameni”.

În spațiul public discuțiile sunt concentrate pe domeniile Sănătate și Educație, cu majorări sau micșorări de venituri, însă nimeni nu se întreabă de ce majorarea cu 40% a veniturilor demnitarilor este de neatins.

Politicienii ocolesc deliberat acest subiect, iar liderii de sindicat se axează doar pe domeniile pe care le reprezintă.