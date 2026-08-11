Perioada de înscriere la Fotogeografica se prelungește

179144 – 11082026 – Perioada de înscrieri la cea de a XXX-a ediţie a Salonului Naţional de Fotografie FOTOGEOGRAFICA se prelungește până la data de 16 august 2026.

Decizia de prelungire a fost luată ca urmare a numărului mare de solicitări primite din partea comunității de fotografi, mulți aflați în pline deplasări pe teren în această perioadă estivală. Organizatorii doresc, astfel, să ofere tuturor șanse egale de a contribui la cea mai importantă sărbătoare a identității vizuale românești, aflată la o ediție aniversară.

Înscrierile se pot efectua în continuare on-line pe www.fotogeografica.ro, cu lucrări în cele trei secţiuni ale concursului: patrimoniu cultural, peisaj natural și wildlife, la categoriile elevi/studenți și open (fără limitare de vârstă) – http://bit.ly/2los2nv.

Jurizarea lucrărilor se realizează între 17 – 25 august 2026, iar anunţarea rezultatelor se va face în data de 14 octombrie 2026 cu ocazia vernisajului Salonului Fotogeografica 2026, ce va avea loc la Palatul Parlamentului din București.

Premianții FOTOGEOGRAFICA 2026 vor participa în cadrul proiectului România Student Tour – program naţional de redescoperire şi promovare a valorilor patrimoniului natural şi cultural al Romaniei, la realizarea celui de al 19-lea album din colecția ”Țările Țări”, intitulat ”Pe Mureș și pe Tărnave”, ce se va desfășura în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026.

Fotogeografica este cel mai longeviv și prestigios salon de fotografie dedicat promovării valorilor românești, devenind de-a lungul celor trei decenii un etalon pentru arta fotografică de profil din România.

Proiectul este realizat de Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Fotogeografica, ediția XXX – ”sărbătoarea identității vizuale românești” reunește pasionații de fotografie și de natură din țară și din comunitățile românești de pretutindeni, inclusiv din Republica Moldova.