Peste 2.750 de hectare de teren mistuite în doar trei zile

179175 – 17082026 – Pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică (14 – 16 august), salvatorii au gestionat, la nivel național, peste 5.600 de situații de urgență, intervenind cu promptitudine pentru protejarea vieții și a bunurilor comunităților.

În această perioadă, pompierii s-au confruntat cu 671 incendii, iar din totalul acestora, aproape 500 au reprezentat arderi necontrolate, suprafața de teren afectată fiind mai mare de 2.750 ha!

Arderea vegetației uscate este interzisă! Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului sau vegetației ierboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice de la 50.000 lei la 100.000 lei.

În perioada 15 iulie – 15 octombrie, IGSU desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!”. Campania urmărește transmiterea câtorva recomandări esențiale:

nu incendiați vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale;

respectați legislația care interzice arderea vegetației uscate;

nu aruncați la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse;

supravegheați permanent orice sursă de foc și stingeți-o complet înainte de a părăsi zona

în cazul izbucnirii unui incendiu, apelați de urgență numărul 112.

Pe lângă intervențiile pentru stingerea incendiilor, în acest weekend, s-au înregistrat peste 4.250 de solicitări pentru acordarea măsurilor de prim ajutor în urma cărora 4.267 de persoane aflate în dificultate au fost asistate medical.

Concomitent cu aceste tipuri de intervenții, colegii noștri au gestionat 675 de situații pentru salvarea persoanelor și animalelor din medii ostile vieții și 22 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în autoturisme avariate.

De asemenea, în această perioadă, datorită răspunsului eficient furnizat de către echipajele operative pe durata misiunilor desfășurate, mai mult de 50 de persoane aflate în situații critice au fost salvate.

În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 3 zile, au fost transmise 47 de mesaje prin intermediul sistemului RO-ALERT pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție, cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase.