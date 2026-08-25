PNRR: România a finalizat sute de kilometri de rețele de apă și canalizare

179223– 25082026 – Ministerul Mediului a îndeplinit ținta PNRR privind extinderea infrastructurii de apă și canalizare pentru aglomerările de peste 2.000 de locuitori echivalenți. La nivel național, au fost finalizați și recepționați 297 de kilometri de rețele de distribuție a apei și 947 de kilometri de rețele de canalizare.

În ceea ce privește infrastructura de canalizare destinată aglomerărilor mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți, au fost finalizați și recepționați 85 de kilometri de rețele de canalizare, iar 10.387 de sisteme individuale adecvate pentru colectarea și tratarea apelor uzate au fost realizate în cadrul aceleiași componente dedicate managementului apei prin PNRR, în localitățile cu mai puțin de 2.000 de locuitori echivalenți.

Aceste sisteme individuale sunt utilizate în situațiile în care soluțiile centralizate de canalizare nu sunt fezabile.

Investițiile urmăresc extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în aglomerările prioritizate și sprijinirea accesului populației, în special în zonele care înregistrează deficiențe de infrastructură, la servicii publice esențiale.