POLITEHNICA București modernizează căminele din Regie prin investiții PNRR

179224– 25082026 – Șase cămine modernizate, un cămin nou și aproape 2.000 de locuri de cazare pentru studenți sunt rezultatul a două investiții majore derulate de POLITEHNICA București, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea cumulată a celor două proiecte este de aproape 70 milioane de lei.

Prima investiție, în valoare totală de 31,76 milioane de lei, a vizat reabilitarea termică a căminelor P1–P6, care însumează 1.682 de locuri de cazare. Prin lucrările realizate, proiectul urmărește creșterea performanței energetice a celor șase clădiri cu cel puțin 50%, reducând consumul de energie și contribuind la crearea unor condiții mai bune pentru studenți.

În paralel, POLITEHNICA București dezvoltă infrastructura de cazare din Regie prin construirea unui nou cămin studențesc cu 170 de locuri, investiție cu o valoare totală de 38,21 milioane de lei.

Noua clădire are o suprafață construită desfășurată de 5.901 metri pătrați și este concepută ca un spațiu de cazare eficient energetic. Locurile sunt destinate studenților, cu prioritate pentru cei proveniți din categorii dezavantajate, componenta socială și accesul echitabil la educație fiind elemente centrale ale proiectului.

Ambele proiecte au fost implementate în perioada 19 iulie 2024 – 31 august 2026.