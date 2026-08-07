Pompierii români continuă misiunile de sprijin în Franța și Grecia

179122 – 07082026 – Pompierii români aflați în misiuni de pre-poziționare în Republica Franceză și Republica Elenă au continuat, pe parcursul zilei de ieri (06.08.2026), activitățile desfășurate în sprijinul autorităților locale, executând misiuni specifice de monitorizare, patrulare și intervenție, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

În Republica Franceză, echipajele modulului au continuat misiunile de alimentare cu apă a autospecialelor franceze care acționează în dispozitive amplasate în zone montane greu accesibile, la altitudini de aproximativ 500–700 de metri. Intervențiile au avut ca scop lichidarea focarelor ascunse și prevenirea reizbucnirii incendiilor de vegetație și fond forestier, în contextul intensificării vântului și al menținerii unui risc ridicat de propagare a flăcărilor. Pe timpul nopții, pompierii români au continuat misiunile de patrulare și monitorizare a zonelor de risc, pentru identificarea în fază incipientă a eventualelor focare și limitarea dezvoltării acestora.

În Republica Elenă, modulul a desfășurat o misiune de patrulare în zona Parcului Național Schinia, una dintre ariile naturale protejate considerate cu risc ridicat de producere și propagare a incendiilor de vegetație. Pe timpul misiunii, echipajele au identificat și verificat punctele de alimentare cu apă existente pe traseul de patrulare, fiind testată funcționalitatea hidranților pentru asigurarea unei intervenții rapide în cazul producerii unor situații de urgență.

Totodată, pompierii români au efectuat o vizită de lucru la punctul operativ al pompierilor eleni din zona Nea Makri, activitate menită să faciliteze schimbul de experiență și consolidarea cooperării dintre structurile operative participante la programul de pre-poziționare.

După revenirea în baza de operații, personalul modulului a participat la o sesiune de prezentare susținută de ofițerii de legătură ai autorităților elene, în cadrul căreia a fost analizat incendiul de vegetație produs în anul 2018 în zona localității Mati, regiunea Attica, precum și principalele lecții desprinse în urma acestui eveniment. Discuțiile au evidențiat măsurile implementate ulterior pentru optimizarea managementului situațiilor de urgență și creșterea eficienței răspunsului operativ.

Atât în Franța, cât și în Grecia, pompierii români sunt integrați în dispozitivele operative ale autorităților partenere, iar tehnica de intervenție se menține în stare de operativitate. Modulele își păstrează capacitatea de intervenție imediată, fiind pregătite să acționeze în funcție de evoluția situației operative și de solicitările autorităților.

Participarea României la aceste misiuni reafirmă angajamentul constant față de solidaritatea europeană și contribuția activă la consolidarea capacității comune de răspuns în gestionarea incendiilor de vegetație și fond forestier, prin valorificarea experienței operaționale și dezvoltarea interoperabilității între echipele de intervenție ale statelor participante.