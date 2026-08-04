Pompierii români își continuă misiunea în Republica Elenă

179098 – 04082026 – Modulul național specializat de stins incendii de pădure, dislocat în Republica Elenă în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, a intervenit în seara zilei de ieri, 03.08.2026, în zona localității Loumpa, din regiunea Attica, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație și fond forestier manifestat pe o suprafață considerabilă. Misiunea a continuat pe parcursul întregii nopți, echipajele acționând pentru lichidarea focarelor rămase active, eliminarea riscului de reaprindere și limitarea propagării incendiului către zonele învecinate.

Intervenția pompierilor români a avut ca obiectiv oprirea frontului de flăcări pe direcția de propagare, în condițiile în care incendiul amenința mai multe locuințe și o mănăstire. Prin acțiunea rapidă și coordonată a echipajelor, propagarea incendiului către obiectivele aflate în pericol a fost oprită, fiind protejate locuințele aflate în zonă și lăcașul de cult.

Misiunea s-a desfășurat în condiții dificile, principalele provocări fiind reprezentate de accesul limitat al autospecialelor în sectorul de intervenție și de prezența liniilor electrice de înaltă tensiune. Aceste condiții au impus adaptarea permanentă a dispozitivului de intervenție și aplicarea unor măsuri suplimentare pentru siguranța personalului operativ.

Pe întreaga durată a intervenției, pompierii români au acționat în cooperare cu autoritățile elene, contribuind la limitarea efectelor incendiului și la protejarea obiectivelor aflate în pericol.

Începând cu ora 08:00, în această dimineață, conform dispozițiilor autorităților elene, modulul a rămas pre-poziționat în același sector de intervenție, menținând un dispozitiv operativ destinat monitorizării permanente a zonei și asigurării unui răspuns imediat în eventualitatea reaprinderii unor noi focare.

Forțele și mijloacele modulului rămân în stare de operativitate, fiind pregătite să intervină în funcție de evoluția situației operative și de solicitările autorităților elene.