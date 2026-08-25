Pompierii români sunt si rămân la datorie pentru siguranța comunităților din Serbia

179233 – 25082026 – Misiunile colegilor noștri au continuat pe tot parcursul zilei de ieri, acțiuni ce au constat în stingerea și limitarea incendiilor care se manifestau în trei puncte cheie de pe teritoriul țării gazdă, unde au fost identificate mai multe focare.

Intervenția s-a desfășurat în principal terestru, prin acțiuni directe asupra focarelor și a zonelor afectate, utilizându-se toate mijloacele și tehnica disponibile pentru gestionarea optimă a situațiilor din teren.

Pentru limitarea propagării incendiului și asigurarea zonelor de protecție, s-a acționat și prin realizarea unei linii de furtun, pe o lungime de aproximativ 1.000 de metri, care să împiedice extinderea focului către zonele neafectate.

De asemenea, pompierii români au desfășurat acțiuni pentru identificarea focarelor active, stingere, supraveghere și verificarea zonelor în care incendiul era deja lichidat, având în vedere posibilitatea reaprinderii. Activitatea a necesitat un efort susținut și o coordonare permanentă între echipajele operative, în condițiile specifice unei intervenții de durată, desfășurate pe o suprafață extinsă.

În cursul zilei a avut loc și o vizită oficială în zona de intervenție, din partea doamnei Silvia Davidoiu, ambasadorul României în Republica Serbia, a domnului Ivica Dacici, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne al Republicii Serbia, precum și a domnului Andreas von Beckerath, ambasadorul Uniunii Europene în Serbia.

Cu această ocazie, au fost purtate discuții referitoare la misiunea desfășurată de pompierii români în Republica Serbia, cu accent pe rolul și importanța cooperării și coordonării între echipele participante la intervențiile de sprijin pe teritoriul țării gazdă.

Sprijinul acordat în cadrul acestei misiuni reprezintă un exemplu concret al colaborării și solidarității, în special în situații de urgență care necesită mobilizarea unor resurse și efective importante.

Pe parcursul nopții, pompierii au rămas la datorie în zona situată la sud de localitatea Grebenat, continuând acțiunile de stingere, verificare și supraveghere a zonelor afectate, pentru lichidarea tuturor focarelor și prevenirea reaprinderii sau propagării incendiului.

Misiunea continuă, iar pompierii români sunt pregătiți să intervină acolo unde este nevoie, pentru siguranța comunităților.