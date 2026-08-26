PPE și Renew cer Comisiei Europene să verifice legea ANI

179237 – 26082026 – Liderii grupurilor PPE și Renew Europe din Parlamentul European cer Comisiei Europene să analizeze legea ANI și să condiționeze plata a 770 de milioane de euro din PNRR de respectarea principiilor europene privind statul de drept. Demersul îi vizează pe aleșii aflați în funcție pentru care există constatări definitive de incompatibilitate sau conflict de interese și pentru care nu a expirat perioada de interdicție de trei ani, dar cel care a fost cel mai mult discutat în spațiul public este primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, președintele USR.

Politico a scris că Manfred Weber, liderul PPE, și Valerie Hayer, lidera Renew Europe, i-au transmis președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o scrisoare în care reclamă că amendamentul ar fi fost introdus în lege în ultimul moment și ar viza în mod direct o singură persoană.

Cei doi lideri europeni solicită Comisiei să analizeze dacă prevederile adoptate de Parlamentul României respectă normele și principiile europene și să transmită Legislativului de la București că plata celor 770 de milioane de euro poate fi condiționată de respectarea acestora.

USR cere retragerea amendamentului

Europarlamentarul Renew Europe Vlad Voiculescu susține că demersul de la Bruxelles nu urmărește blocarea fondurilor europene, ci determinarea Comisiei Europene să verifice conținutul legii înainte de evaluarea jalonului de integritate.

„Acest amendament este făcut pentru execuția politică a primarului Timișoarei, ales de două ori, Dominic Fritz”, a declarat Vlad Voiculescu.

La rândul său, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a anunțat depunerea unui nou proiect de lege privind integritatea, fără amendamentul care îl vizează pe Dominic Fritz.

„Există apel al liderilor PPE și Renew pentru a nu premia acest abuz al statului de drept”, a afirmat Sorin Șipoș.

PSD acuză USR de „intoxicări” la Bruxelles

Poziția USR și a liderilor europeni este respinsă de europarlamentarul PSD Gabriela Firea. Social-democrata acuză transmiterea unor informații false la Bruxelles și susține că liberalii, membri ai PPE, au votat la rândul lor legea în forma care prevede pierderea automată a mandatului lui Dominic Fritz în situația vizată.

Disputa politică se desfășoară în paralel cu procedura legislativă din România, unde legea privind integritatea și declararea averilor este în continuare în dezbatere.

Comisia Europeană a primit scrisoarea

Comisia Europeană confirmă că a primit solicitarea liderilor PPE și Renew, însă nu a formulat deocamdată o poziție pe fond.

Maciej Berestecki, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru reforme și coeziune, a declarat că instituția va răspunde în termenul regulamentar și a precizat că jalonul privind integritatea va fi evaluat în cadrul celei de-a șasea cereri de plată din PNRR.

Potrivit Comisiei, această cerere de plată nu a fost încă depusă de autoritățile române.

Legea ANI, în cursă contracronometru

Legea este programată pentru votul final în plenul Senatului. Procedura legislativă vine după ce Curtea Constituțională a ridicat obiecții cu privire la amendamentul referitor la declararea averilor, dar a considerat constituțional amendamentul contoversat.

După votul din Parlament, ultimul filtru îl reprezintă președintele României, care poate promulga legea sau o poate retrimite Parlamentului pentru reexaminare.

Adoptarea jalonului de integritate este urmărită și la Bruxelles, în condițiile în care România se află în etapa finală a procedurii pentru îndeplinirea acestuia, iar termenul pentru adoptarea măsurilor este 31 august.

Miza financiară a disputei este de 770 de milioane de euro din fondurile europene aferente PNRR.