 Premierul Ilie Bolojan: Târgu Mureș își consolidează statutul de centru medical de elită

179284 – 31082026 – Premierul Ilie Bolojan, împreună cu ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila-Zoltán, a participat astăzi la inaugurarea noului Centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș – una dintre cele mai importante investiții în infrastructura medicală din România.

Investiția, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin fonduri de la bugetul de stat, are o valoare totală de peste 782 de milioane de lei, dintre care aproape 500 de milioane de lei reprezintă finanțare PNRR. Pentru asigurarea componentei de finanțare națională necesare finalizării investiției, Ministerul Sănătății a alocat aproximativ 190 de milioane de lei de la bugetul de stat. În luna iunie, Ministerul Sănătății a virat, de asemenea, o tranșă de 79,2 milioane de lei pentru accelerarea lucrărilor și finalizarea la timp a proiectului.

Noul centru are o suprafață desfășurată de peste 19.300 de metri pătrați și reunește într-o singură clădire activitățile Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș. Unitatea dispune de 219 paturi, dintre care 214 pentru spitalizare continuă și 5 pentru spitalizare de zi, precum și de un bloc operator cu patru săli de operație, inclusiv o sală hibridă.

De asemenea, noul centru include secții moderne de terapie intensivă, laboratoare pentru cardiologie intervențională și electrofiziologie, precum și facilități dedicate transplantului cardiac, oferind infrastructura necesară pentru diagnosticarea și tratarea integrată a pacienților cu afecțiuni cardiovasculare complexe. „Sunt aici în semn de respect pentru ceea ce înseamnă acest oraș pentru medicina românească și pentru România. Târgu Mureș este unul dintre cele mai importante centre medicale de elită din România și am tot respectul pentru profesioniștii de aici. Este o investiție importantă pentru Târgu Mureș, dar mai ales pentru pacienții din întreaga țară care au nevoie de astfel de servicii medicale”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Investiția de la Târgu Mureș consolidează rolul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant drept unul dintre cele mai avansate centre din țară pentru intervenții cardiovasculare. Noul centru va permite concentrarea într-un spațiu medical integrat a activităților de diagnostic, tratament, chirurgie cardiovasculară, terapie intensivă și transplant.

Finalizarea Centrului Chirurgical Cardiovascular va contribui la creșeterea accesului pacienților, adulți și copii, la servicii medicale moderne, reducerea timpilor de așteptare pentru intervențiile chirurgicale cardiovasculare și îmbunătățirea condițiilor de tratament pentru pacienții cu patologii cardiovasculare complexe. Astfel, Centrul va contribui la creșterea calității actului medical și, în mod direct, la salvarea de vieți.

Prin această investiție, România își consolidează infrastructura medicală și capacitatea sistemului public de sănătate de a oferi, în țară, tratamente complexe și intervenții cardiovasculare de înaltă performanță, susținând totodată dezvoltarea cercetării medicale și a inovării în domeniul cardiovascular.

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