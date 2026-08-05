Președintele semnează, dar atenționează

179105 – 05082026 – Președintele Nicușor Dan a anunțat marți seara că a promulgat o serie de legi pentru îndeplinirea jaloanelor PNRR și ratificarea Acordului SAFE.

”Am promulgat în această seară o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum și ratificarea Acordului SAFE, acte normative care țin de capacitatea statului de a-și respecta angajamentele și de a valorifica oportunitățile de dezvoltare. Accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare și investiții rămâne astfel garantat. Pentru români, fondurile din PNRR înseamnă servicii mai bune și creșterea calității vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, pentru școli modernizate, pentru autostrăzi. Aceste fonduri înseamnă și reforme care asigură o funcționare mai eficientă a statului, cum este Codul administrativ și proiectul prin care angajații ANAF și cei de la Vamă care depășesc planul de colectare sau descoperă fraude majore vor primi bonusuri”, a scris președintele pe rețeaua X.

El a adăugat că un proiect important este și Codul urbanismului, care reprezintă un pas important pentru clarificarea și modernizarea dezvoltării urbane, integrând și rezultatele referendumului validat de bucureșteni, pe care l-a inițiat în 2024.

”Este un semnal foarte bun pentru că democrația nu înseamnă doar organizarea unui referendum, ci și transformarea voinței cetățenilor în decizii legislative”, a punctat Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că legile adoptate în aceste zile de Parlament și promulgate acum sunt un bun exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puțin accent pe conflicte.

În acest mod, adaugă șeful statului, încrederea agențiilor de rating în România se păstrează, ceea ce încurajează și investitorii să își mențină interesul pentru țara noastră.

”De asemenea, am urmărit cu atenție dezbaterile de astăzi privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare. Interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării. Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Conform Administrației Prezidențiale, șeful statului a semnat marți următoarele decrete:

*** Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027 (PL-x 466/2026);

*** Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanței pentru personalul autorităților administrației fiscale și vamale care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor cu atribuții în colectarea veniturilor bugetului general consolidat, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 523/2026);

*** Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 524/2026);

*** Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru exceptarea de la prevederile alin. (1) al Art. XXII din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 448/2026);

*** Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București, la 12 mai 2026 și la Bruxelles, la 20 mai 2026 și la 21 mai 2026 (PL-x 520/2026);

*** Decret pentru promulgarea Legii privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 522/2026);

*** Decret pentru promulgarea Legii privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (PL-x 418/2023).