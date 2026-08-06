Primăriile care nu se înrolează în ghiseul.ro nu mai primesc bani de la Guvern

Primăriile care nu se înrolează în ghiseul.ro nu mai primesc bani de...

179115 – 06082026 – Sub amenințarea că nu mai primesc bani de la bugetul de stat, vicepremierul demis Oana Gheorghiu anunță primăriile că până la 25 august 2026 trebuie să se înroleze în platforma ghișeul.ro. În această situație sunt 919 UAT-uri.

”Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie”, a afirmat Oana Gheorgiu, care a adăugat şi că, în caz de neconformare, ”legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale”.

”Până la data de 25 august, toate primăriile trebuie să fie înrolate în platforma Ghiseul.ro.

Până în prezent, peste un sfert din primăriile din România nu au îndeplinit această obligație legală, respectiv 919 din 3.187. Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie.

Înrolarea tuturor primăriilor în platforma Ghiseul.ro este esențială, pentru ca fiecare cetățean, indiferent unde locuiește (în țară sau în străinătate) să poată beneficia de servicii publice rapid, simplu și fără drumuri inutile la primărie.

În consecință, le-am transmis astăzi un mesaj de reamintire celor 919 primari în cauză, prin care le-am amintit faptul că mai au la dispoziție 20 de zile pentru ca instituția pe care o conduc să se înroleze în sistem.

În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, destinate echilibrării bugetelor locale, cu câteva excepții. Digitalizarea aduce eficiență, transparență și încredere în instituțiile publice.

PS: România are nevoie urgentă de reforma administrativă și reducerea numărului de primării”, a postat Oana Gheorghiu pe Facebook.