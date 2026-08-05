Primul acord de colaborare dintre Academia Română și Academia de Științe Berlin-Brandenburg

179104 – 05082026 – Academia Română și Academia de Științe Berlin-Brandenburg au semnat primul acord de colaborare (Memorandum of Understanding) luni, 3 august 2026, la sediul Academiei Române. Acordul a fost parafat de acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, și de prof. univ. Christoph Markschies, președintele Academiei de Științe Berlin-Brandenburg.

Documentul prevede cooperarea instituțională privind schimburile interacademice, încurajarea viitoarelor proiectelor de cercetare comune și promovarea relațiilor culturale.

Academia de Științe Berlin-Brandenburg are o tradiție de peste 325 de ani, reunind personalități remarcabile din domeniile științifice și umaniste ale spațiului german, printre care și 82 de laureați ai Premiului Nobel.

În urmă cu peste 300 de ani, la 11 iulie 1714, Dimitrie Cantemir devenea primul român ales membru al acestui prestigios for academic, care purta atunci titulatura Academia Regală Prusacă de Științe. Propunerea fusese făcută de însuși președintele-fondator al Academiei berlineze, Gottfried Wilhelm Leibniz. Peste două secole și jumătate, în 1866, fondatorii Academiei Române au avut ca model structura și organizarea academiei germane de la Berlin.

La ceremonie au participat E.S. Angela Ganninger, Ambasadorul Republicii Federale Germania la București și ministrul demis al Afacerilor Externe al României, Oana-Silvia Țoiu.