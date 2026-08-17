Prin performanțele elevilor săi, România păstrează locul 2 la nivel mondial în clasamentul istoric pe medalii al Comunitatea internațională i-a oferit prof. Adrian Panaete din Botoșani distincția Long Service Award, pentru managementul echipei de-a lungul a 7 ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică

Comunitatea internațională i-a oferit prof. Adrian Panaete din Botoșani distincția Long Service Award, pentru managementul echipei de-a lungul a 7 ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică

179172 – 17082026 – Elevii Rareș-Andrei Neculau (clasa a XII-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați) – medalie de aur, Mihai-Valeriu Voicu (clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) – medalie de argint, Andrei-Paul Iorgulescu (clasa a XI-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București) – medalie de bronz și Alexandru Dima (clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) – medalie de bronz au reușit să claseze România pe locul 2 mondial în clasamentul all-time după numărul total de medalii strânse de-a lungul participărilor istorice și pe locul 7 în clasamentul valoric al medaliilor (stabilit în funcție de ponderea distincțiilor de aur, argint și bronz) în urma participării la ediția din acest an a Olimpiadei Internaționale de Informatică (IOI) care a avut loc în Uzbekistan.

.Punctajele ridicate obținute de Rareș-Andrei Neculau și Mihai-Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanță istorică a României în clasamentul individual al competiției.

Prin aceste performanțe, România își menține pozițiile de top în ierarhiile oficiale pe termen lung gestionate de International Olympiad in Informatics Statistics.

În Uzbekistan echipa României a fost însoțită de prof. Adrian Panaete de la Colegiul Național „A.T. Laurian” din Botoșani, în calitate de Team Leader, și de Luca Perju-Verzotti, reprezentant SEPI, student la École polytechnique, ca Deputy Leader.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară.

Dincolo de parcursul elevilor, această ediție a adus o recunoaștere profesională pentru stafful tehnic român. Profesorului Adrian Panaete i-a fost înmânată personal distincția Long Service Award, oferită de comunitatea internațională în semn de apreciere pentru implicarea și managementul echipei de-a lungul a 7 ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică.

Alături de lotul național la Olimpiada Internațională de Informatică de la Tașkent s-a aflat și Excelența Sa, Daniel Cristian Ciobanu, ambasadorul României în Uzbekistan.

Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții.