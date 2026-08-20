„Red Flag or Not?” – campanie națională pentru recunoașterea relaților abuzive

179193– 20082026 – Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărabați (ANES) a lansat campania națională „Red Flag or Not?”, o inițiativă de informare și conștientizare dedicată prevenirii violenței domestice și promovării relațiilor bazate pe respect, încredere și limite sănătoase.

Campania „Red Flag or Not?” pornește de la o realitate importantă: violența nu începe întotdeauna cu o agresiune violentă. Controlul, gelozia, verificarea telefonului, izolarea de prieteni sau familie, manipularea ori încălcarea repetată a limitelor personale pot fi semnale timpurii ale unei relații abuzive. Atunci când astfel de comportamente sunt normalizate sau confundate cu dovezi de iubire și grijă, riscul ca acestea să escaladeze crește.

În cadrul campaniei, ANES lansează pe platforma TikTok filtrul interactiv „Red Flag or Not?”, care prezintă 25 de situații inspirate din viața reală. Utilizatorii sunt încurajați să decidă dacă situația prezentată reprezintă un Green Flag sau un Red Flag, iar ulterior primesc explicații, care îi ajută să înțeleagă de ce anumite comportamente pot reprezenta semnale de control, gelozie, manipulare sau lipsă de respect.

Campania „Red Flag or Not?” se adresează tuturor persoanelor și urmărește dezvoltarea capacității de a identifica din timp comportamentele nesănătoase, înainte ca acestea să fie acceptate, normalizate sau să escaladeze către forme de violență.

Încurajăm persoanele care se confruntă cu o situație de violență domestică, precum și martorii sau persoanele care au nevoie de informații și îndrumare, să apeleze HelpLine-ul ANES 0800.500.333, linie telefonică gratuită și confidențială, disponibilă 24/24, 7 zile din 7.