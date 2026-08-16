Regizorul Florin Șerban a câștigat Leopardul de Aur la Festivalul de la Locarno

Regizorul Florin Șerban a câștigat Leopardul de Aur la Festivalul de la...

179171 – 16082026 – Filmul ‘Nu e locul tău aici’ al regizorului român Florin Șerban a câștigat sâmbătă Leopardul de Aur la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Locarno, transmite AFP.

Florin Șerban, o figură importantă a Noului Val Românesc, a explicat pe site-ul festivalului că filmul său este ‘mai presus de toate un portret al unui mod de a vedea lumea care ar putea dispărea. Sau, poate, care ar trebui să dispară’.

Cu o durată de peste două ore și jumătate și scăldat în culori sumbre, adesea învăluit de întuneric, acest film explorează relația dintre Marius, medic șef la spitalul din micul său oraș natal, și fiul său adolescent Ioan, pe care l-a crescut singur de la moartea soției sale.

Profesional încrezător în sine, Marius nu este complet conștient de activitățile nocturne ale fiului său: cutreieră orașul cu bicicleta și vandalizează mașini cu o bandă de justițiari mascați. Lumea lui Marius este dată peste cap când află că poliția îl suspectează pe fiul său de crimă.

Juriul a lăudat, într-un comunicat, ‘forța scrierii sale, singularitatea viziunii sale și măiestria excepțională a limbajului cinematografic’.

Șaptesprezece filme au intrat în competiție pentru Leopardul de Aur.

Leopardul de Aur, cel mai înalt premiu al acestui festival de film care are loc în fiecare vară în micul oraș elvețian de pe malul Lacului Maggiore, este însoțit de un premiu de 75.000 de franci elvețieni (79.700 de euro) împărțit între regizor și producător. Sursa: AGERPRES