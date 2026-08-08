Restaurarea Coifului de la Coțofenești

179126 – 08082026 – De la descoperirea sa și până în prezent, coiful de la Coțofenești a reprezentat un reper al cercetării și valorificării patrimoniului arheologic românesc. Istoria sa, cuprinsă între momentul descoperirii și eforturile actuale de recuperare și restaurare, constituie o parte esențială a biografiei acestui artefact excepțional.

În acest context, Muzeul Național de Istorie a României își propune să ofere publicului acces la informații privind investigațiile de specialitate și etapele procesului de restaurare a coifului. Datele referitoare la aceste demersuri sunt prezentate pe pagina special dedicată, găzduită de site-ul oficial al muzeului, www.mnir.ro . Pagina cuprinde informații despre etapele premergătoare restaurării, precum și despre intervențiile propriu-zise asupra piesei și va fi actualizată constant, pe măsura avansării lucrărilor.

Prima etapă a investigațiilor necesare fundamentării și demarării procedurii de restaurare a constat în realizarea unei documentări imagistice complexe. Aceasta a avut ca obiectiv înregistrarea riguroasă a stării de conservare a coifului și constituirea unei baze de referință pentru toate etapele ulterioare de cercetare, conservare și restaurare.

Cea de-a doua etapă a programului de investigații a inclus un ansamblu complex de analize fizico-chimice non-invazive: microscopie optică și digitală, spectroscopie de fluorescență de raze X (XRF), microscopie electronică de baleiaj (SEM), spectrometrie de raze X cu dispersie în energie (EDX), spectrometrie cu emisie de raze X indusă de protoni (PIXE) și metalografie.

Analizele au fost realizate prin colaborarea specialiștilor Muzeului Național de Istorie a României cu cercetătorii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH) și cu experți ai Agenției Patrimoniului Național din Regatul Țărilor de Jos.

Investigațiile au urmărit caracterizarea materialelor și a tehnicilor utilizate pentru realizarea coifului, evaluarea stării sale de conservare, precum și identificarea modificărilor survenite la nivelul suprafeței și al structurii piesei.

Pe baza rezultatelor investigațiilor de specialitate a fost elaborată strategia de conservare-restaurare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, strategie fundamentată pe principiile intervenției minime, compatibilității materialelor, reversibilității și documentării integrale.

În urma evaluării documentației de specialitate, Comisia Națională a Muzeelor și Colecților a emis aviz favorabil pentru începerea procesului de restaurare, în acord cu etapele și metodologia prevăzute în strategia propusă. În perioada următoare se va demara prima etapă a intervenției directe asupra coifului.

Documentația a fost elaborată de o comisie interdisciplinară constituită la nivelul Muzeului Național de Istorie a României, formată din muzeografi, restauratori experți în conservarea-restaurarea bunurilor arheologice din metal și cercetători specializați în investigații fizico-chimice.

Pagina dedicată restaurării va fi actualizată constant, pe măsura desfășurării intervențiilor realizate în laboratorul Muzeului Național de Istorie a României. Vă invităm să urmăriți parcursul restaurării coifului princiar getic de la Coțofenești: https://www.mnir.ro/coiful-princiar-getic-din-aur-de-la-cotofenesti/ .