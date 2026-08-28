RO GFFF-V și FR GFFF-V, exercițiu comun în Grecia

179268 – 28082026 – Ieri, 27 august, modulul român RO GFFF-V, aflat în misiune de prepoziționare pe teritoriul Republicii Elene, a desfășurat, alături de modulul francez FR GFFF-V, un exercițiu tactic cu forțe și mijloace în teren, în incinta bazei de operații.

Scenariul, elaborat de ofițerii greci, a presupus izbucnirea unui incendiu de vegetație forestieră în apropierea bazei, cu propagare către o clădire din proximitate, în interiorul căreia se aflau trei victime.

În cadrul exercițiului, echipele române și franceze au acționat coordonat pentru localizarea și lichidarea incendiului, limitarea propagării acestuia, protejarea construcției, precum și pentru identificarea, evacuarea și acordarea primului ajutor victimelor.

Astfel de exerciții sunt esențiale pentru verificarea nivelului de pregătire și a capacității de reacție în situații complexe, dar și pentru consolidarea cooperării, comunicării și interoperabilității dintre echipele participante. Totodată, ele creează un cadru valoros pentru schimbul de experiență și de bune practici, pentru armonizarea modului de lucru și pentru identificarea celor mai eficiente soluții în gestionarea situațiilor de urgență.

La finalul activității, a avut loc briefingul de evaluare a exercițiului, în cadrul căruia au fost analizate modul de executare a activităților, îndeplinirea obiectivelor stabilite și aspectele pozitive, precum și elementele care necesită a fi îmbunătățite. Evaluarea reprezintă o etapă esențială a procesului de pregătire, deoarece permite valorificarea experienței acumulate și transformarea acesteia în soluții concrete pentru eficientizarea acțiunilor și creșterea nivelului de pregătire a salvatorilor în buna desfășurare a intervențiilor viitoare.