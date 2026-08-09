România a câștigat opt medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026

179129 – 09082026 – Trei medalii de aur, două de argint și trei de bronz pentru România, la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială – IOAI 2026 :

Thury-Burileanu Alexandru, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, medalie de aur;

Petrean Roland, clasa a XI-a, Colegiul Național „Silvania” din Zalău, medalie de aur;

Georgescu David, clasa a XI-a, Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timişoara – medalie de aur;

Stoica Mihnea-Teodor, clasa a X-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, medalie de argint;

Dobre Darius-Adrian, clasa a XII-a, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, medalie de argint;

Nistor Iulian, clasa a XII-a, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca, medalie de bronz;

Bence-Muk Daniel-Antoniu, clasa a XI-a, Colegiul Național „George Barițiu” din Cluj-Napoca, medalie de bronz;

Pop Matei-Tudor, clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, medalie de bronz.

Participarea României la IOAI 2026 reprezintă rezultatul unui parcurs competițional Bence-Muk Daniel-Antoniuorganizat și susținut de Ministerul Educației și Cercetării, alături de partenerii săi, Uniunea Profesorilor de Informatică din România (UPIR) și Hubul Român de Inteligență Artificială (HRIA). Colaborarea dintre instituțiile implicate a făcut posibilă desfășurarea etapelor de selecție și pregătire, constituirea echipelor reprezentative și participarea acestora la etapa internațională de la Astana.

Coordonatorii principali ai celor două echipe reprezentative au fost Robert Mihai Colca, doctorand la Universitatea de Vest din Timișoara, și Mihai Nan, cadru didactic la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București. Implicarea acestora a acoperit întregul parcurs competițional, prin sprijinirea și coordonarea tuturor etapelor, de la selecția și pregătirea elevilor până la participarea la etapa internațională de la Astana, prin contribuții de ordin științific și tehnic, precum și prin asumarea responsabilităților de coordonare a delegației, relația cu organizatorii și reprezentarea României în cadrul activităților oficiale ale IOAI.

Delegația României a fost însoțită, în calitate de observatori, de Antonio Bărbălău, reprezentant Bitdefender, și Alexandru Costin Deonise, absolvent de master al Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, care au participat la activitățile asociate competiției.

Participarea delegației României la IOAI 2026 a beneficiat, de asemenea, de sprijinul important oferit de Bitdefender, atât prin susținere financiară, cât și prin implicarea unor specialiști în activitățile de pregătire științifică și tehnică. Compania a contribuit, de asemenea, cu suport tehnic și resurse hardware necesare desfășurării în bune condiții a activităților de pregătire și participare.

La Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială (IOAI) 2026, desfășurată în perioada 2–8 august 2026, la Astana, Republica Kazahstan, au participat concurenți din 108 țări și teritorii.