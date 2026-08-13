România a depășit deja țintele PNRR pentru păduri: peste 20.000 ha împădurite și reîmpădurite

România a depășit deja țintele PNRR pentru păduri: peste 20.000 ha împădurite...

179154 – 13082026 – Ministerul Mediului se laudă cu depășirea țintelor de împăduriri asumate prin PNRR.

La nivel național, față de ținta PNRR de 18.000 h, au fost împădurite și reîmpădurite 20.716 ha de terenuri (conform proceselor-verbale finale și verificărilor Gărzii Forestiere).

Totodată, au fost realizate 13 ha de păduri urbane, ceea ce înseamnă îndeplinirea integrală a țintei asumate și au fost finalizate 109 pepiniere, cu 19 mai multe decât ținta de 90 prevăzută în PNRR.

Alocarea PNRR pentru campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, a fost de aproximativ 307 milioane de euro. Alte 50 de milioane de euro au fost alocate pentru dezvoltarea capacităților moderne de producere a materialului forestier de reproducere.

Investițiile s-au adresat unei palete largi de beneficiari publici și privați: unități administrativ-teritoriale, persoane fizice și juridice, universități și asociații. Au fost finanțate înființarea de păduri noi, reîmpădurirea suprafețelor afectate de calamități, păduri urbane și perdele forestiere de protecție amplasate în jurul localităților, între terenurile agricole sau de-a lungul căilor de comunicație.

Cele mai mari suprafețe împădurite au fost în județele Dolj – 3.116,7 ha, Constanța – 2.275,2 ha, Galați – 1.547 ha și Botoșani – 1.420 ha.

Din 2021, miniștrii Mediului au fost Tánczos Barna (2020 – 2023), Mircea Fechet (2023-2025) și Diana Buzoianu (2025 – 2026).