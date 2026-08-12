România cere ajutor Comisiei europene în problema crizei energetice

179148 – 12082026 – România a cerut Comisiei Europene și Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E) să evalueze capacitățile de producție disponibile, nivelul rezervelor de echilibrare, capacitățile de interconexiune transfrontalieră, precum și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situației la nivel regional.

Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a participat, marți, la reuniunea Grupului de Lucru Electricitate (Electricity Coordination Group) al Comisiei Europene, structura de coordonare la nivel european, unde a prezentat situația din România, iminenta închidere a Unității 2 de la Cernavodă, precum și măsurile legislative luate de Guvern pentru a gestiona situația.

„Am solicitat realizarea, de către Comisia Europeană și ENTSO-E, a unei evaluări regionale actualizate, care să vizeze, în principal, capacitățile de producție disponibile, nivelul rezervelor de echilibrare, capacitățile de interconexiune transfrontalieră, precum și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situației la nivel regional”, a precizat secretarul de stat.

România a activat, vineri, mecanismul de „early warning”, în contextul evoluțiilor recente la nivel regional, iar luni seara a notificat nivelul următor, „crisis situation” (art. 14-2 din Regulamentul 941/2019), a precizat Cristian Bușoi, conform Agerpres.

„Totodată, am subliniat importanța clarificării și continuării discuțiilor privind disponibilitatea efectivă a mecanismelor de asistență de urgență între operatorii de transport și de sistem (OTS) din statele vecine, inclusiv identificarea din timp a eventualelor constrângeri de natură tehnică sau de altă natură care ar putea afecta activarea și furnizarea unui astfel de sprijin atunci când situația o impune”, a adăugat oficialul după reuniunea Grupului de Lucru Electricitate.

De asemenea, Bușoi a solicitat organizarea, într-un termen scurt, a unei discuții tehnice bilaterale cu Comisia Europeană, pentru a analiza în detaliu toate instrumentele și mecanismele disponibile în cadrul legislativ și instituțional al Uniunii Europene și care ar putea fi mobilizate în cazul unei deteriorări suplimentare a situației, inclusiv pentru anumite intervenții în piața de electricitate.