România, gazda unei comunități internaționale a tinerilor lingviști

179106 – 05082026 – În perioada 26 iulie – 2 august 2026, România a fost gazda Olimpiadei Internaționale de Lingvistică (IOL 2026). Organizată de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române și Universitatea din București, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, competiția s-a bucurat de patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și al Societas Linguistica Europaea.

Ediția din acest an, a XXIII-a, a reunit delegații din 46 de țări, alcătuite din 65 de echipe și 255 de elevi. Competiția a înregistrat un număr-record de peste 450 de participanți, transformând Bucureștiul, timp de o săptămână, într-un spațiu internațional al dialogului, al diversității lingvistice și al excelenței academice.

Participanții au fost provocați să descopere reguli gramaticale, sisteme de scriere și mecanisme de organizare a limbilor pornind de la probleme originale, construite pe baza unor limbi dintre cele mai diverse. Rezolvarea nu a presupus cunoașterea prealabilă a limbilor analizate, ci logică, atenție, creativitate și capacitatea de a identifica tipare.

Elevii români au câștigat 6 medalii de argint (Elena Păvăloaia, Colegiul Național „Sf. Sava” din București, Alexandru-Ioan Pârv de la Colegiul Național ”Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, Luiza-Teodora Mihai de la Colegiul Național Iași, Ana Teodora Grigorie de la Colegiul Național „Carol I” din Craiova, Mihaela Anghel de la Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” din Alexandria și Radu-Gheorghe Tănăsescu de la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu), una de bronz (Andrei Dragu de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București) și o mențiune de onoare (Tudor Bredan Neag de la Colegiul Național ”Emil Racoviță” Cluj-Napoca).

Echipa ”România Doină” a obținut mențiune de onoare la proba pe echipe, ceea ce a dus la promovarea ei în clasamentul de onoare al „echipelor de vis” (dream team), echipe în care toți participanții obțin medalii olimpice.

Lotul României a fost însoțit de Eleonora-Steluța Neacșu, profesor la Colegiul Tehnic Energetic din Râmnicu Vâlcea și de Mariana Pascaru, profesor la Școala Gimnazială ”Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea.

Coordonarea și pregătirea echipei au fost asigurate de asist. univ. dr. Valentina Cojocaru, de asist. univ. dr. Roxana Preda, de la Universitatea din București, de Paul Helmer, cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și de Valeriia Pishchymukha, studentă la RWTH Aachen University din Germania, fostă olimpică internațională. De asemenea, elevii români au participat și la câteva workshopuri din cadrul trainingul APLO, organizat de Asociația Imago Mundi și de Vlad Neacşu, doctorand la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti” al Academiei Române.

Toate activitățile de pregătire au avut loc la Colegiu Tehnic „Iuliu Maniu”, sector 6, București.