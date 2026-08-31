România încearcă să convingă SUA să nu-și reducă prezența militară de la Kogălniceanu. Rămâne de văzut cu ce preț

România încearcă să convingă SUA să nu-și reducă prezența militară de la...

179275 – 31082026 – Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu cu Mike Rogers (R-Alabama), Președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților a SUA, și Eric Sorensen (D-Illinois), membru al Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților a SUA.

Dialogul a vizat analiza situației de securitate din regiune, relațiile de cooperare în domeniul apărării şi modalitățile de extindere a acestora, investițiile şi modernizarea capabilităților militare, respectiv progresele înregistrate în urma Summitului de la Ankara.

România este pregătită să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, să își crească angajamentele și să le îndeplinească.

De asemenea, au fost trecute în revistă prioritățile Parteneriatului Strategic RO-SUA, unul dintre cele mai dinamice parteneriate pe care România le are, reconfirmând angajamentul comun pentru aprofundarea cooperării în economie, industria de apărare, energie, infrastructură, minerale critice și tehnologii emergente. Baza Mihail Kogălniceanu reprezintă un punct central al prezenței militare americane în România. Consolidarea și extinderea prezenței economice și militare a Statelor Unite în România reprezintă o prioritate pentru parteneriatul bilateral, pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru unitatea Alianței Transatlantice.

La discuții a participat și ministrul interimar al Apărării naționale, Radu Miruță.

Oficialii români și americani au avut, de asemenea, discuții cu militarii SUA dislocați în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și au vizitat infrastructura aflată în proces de dezvoltare, fiind evidențiat rolul bazei ca nod strategic important pentru SUA și NATO în regiunea Mării Negre.

În marja vizitei delegației Congresului SUA în România, ministrul apărării naționale, Radu Miruță, însoțit de secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Dan Moldovan, de locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Dragoș Iacob, și de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-locotenent Leonard Baraboi, au prezentat membrilor delegației și Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea.

Vizita a oferit prilejul prezentării activităților desfășurate în bază, cu accent pe procesul de pregătire a piloților români și ucraineni pentru operarea aeronavelor F-16, precum și pe contribuția infrastructurii și capabilităților dezvoltate aici la consolidarea apărării aeriene a României și a Flancului Estic.

Întrevederile parlamentarilor americani în România vin pe fondul intenției președintelui Donald Trump de reducere a implicării militare americane în Europa, inclusiv în ceea ce privește efectivele americane de pe flancul estic, ceea ce poate viza și militarii care urmau să fie staționați la Mihail Kogălniceanu. În acest moment, România încearcă să se asigure că Mihail Kogălniceanu și flancul estic nu vor fi afectate de eventualele reduceri.

La 26–27 august 2026, Reuters a relatat că Pentagonul desfășoară o revizuire de șase luni a dislocării trupelor americane în Europa, care ar urma să producă mai multe variante operaționale până în noiembrie. SUA au aproximativ 80.000 de militari în Europa, iar una dintre preocupările aliaților este posibilitatea unor reduceri suplimentare.

În plus, președintele american s-a referit și la o redistribuire a responsabilității, ceea ce ar însemna că Europa trebuie să cheltuiască mai mult pentru propria apărare, să asigure mai multe capabilități convenționale și să preia o parte mai mare din apărarea convențională a continentului.