România primește prima tranșă de 2,5 miliarde de euro din împrumutul SAFE pentru apărare

România primește prima tranșă de 2,5 miliarde de euro din împrumutul SAFE...

179253 – 27082026 – România a primit prima plată, în valoare de 2,5 miliarde de euro din împrumutul SAFE, ceea ce reprezintă 15 % din cele 16,7 miliarde de euro.

Prin SAFE trebuie finanțate, în principal, achizițiile publice comune de muniții, rachete, sisteme de apărare aeriană și sisteme de luptă la sol produse în UE. Acest instrument face parte din planul ReArm Europe/Pregătirea pentru 2030 al Comisiei Europene, care urmărește deblocarea a peste 800 de miliarde de euro sub formă de investiții în domeniul apărării în întreaga UE.

SAFE este finanțat prin împrumuturile UE de pe piețele financiare. Prefinanțarea trebuie folosită pentru a începe construcția capacităților care vor produce în România sau pentru a asigura comenzile pentru furnizorii români.

Potrivit planului transmis Comisiei Europene de România, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde euro pentru infrastructura de transport rutier de interes național, diferența fiind destinată proiectelor de înzestrare și infrastructură din zona de apărare și securitate. Fiecare tranșă, inclusiv prefinanțarea, va avea o maturitate de 45 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani