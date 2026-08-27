Romfilatelia: „Animale preistorice”

179260 – 27082026 – Înainte ca lumea să capete înfățișarea pe care o cunoaștem astăzi, Pământul era populat de viețuitoare spectaculoase, unele de dimensiuni impresionante, toate adaptate unor medii dispărute de mult. Timpul le-a transformat existența în fosile, iar fosilele, asemenea unor pagini păstrate într-o uriașă arhivă a naturii, ne ajută astăzi să recompunem fragmente din istoria vieții pe Terra.

O incursiune în această lume fascinantă propune noua emisiune filatelică „Animale preistorice”, în care știința paleontologiei întâlnește arta miniaturii poștale. De la impunătorul Deinotherium proavum, unul dintre cei mai mari proboscidieni care au existat vreodată, și ursul de peșteră Ursus spelaeus, până la spectaculosul Megaloceros giganteus, crocodiliformul marin Macrospondylus bollensis și amoniții mărilor cretacice, fiecare imagine evocă o filă dintr-o istorie începută cu milioane de ani în urmă.

Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație joi, 27 august 2026, noua emisiune de mărci poștale, cu o tematică apreciată deopotrivă de colecționari, de pasionații de științele naturii și de publicul larg. Prin imaginile unor remarcabile exemplare fosile aflate în patrimoniul și expunerea Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, emisiunea ne invită să privim dincolo de prezent, către extraordinara diversitate a vieții care a populat planeta de-a lungul erelor geologice.

Emisiunea, ce are în componență 4 mărci poștale, un plic „prima zi” și o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat, este dedicată unor asemenea specii fosile. Fiecare timbru redă fosila, asociată cu imaginea reconstituită, grafica fiind realizată de Mihaela Ene.

Deinotherium proavum (ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 3 lei).

Marele schelet de proboscidian fosil expus în atriumul Muzeului este îndeobște cunoscut sub denumirea de Deinotherium gigantissimum, sub care l-a descris descoperitorul său, paleontologul român Gregoriu Ștefănescu. În timp s-a observat însă că diferențele între D. gigantissimum și o altă specie fosilă, descrisă mai demult, D. proavum, sunt foarte mici, așa încât la ora actuală majoritatea paleontologilor consideră că D. gigantissimum reprezintă o formă locală de D. proavum, iar nu o specie distinctă.

Deosebit față de multe alte specii de proboscidieni („elefanți” în sens larg), Deinotherium avea „fildeșii” pe mandibulă, nu pe falca superioară; ei se curbau în jos. Deinotherium proavum este printre cele mai mari specii de proboscidieni din toate timpurile, depășind 4 m înălțime la greabăn și atingând o masă calculată de 10-14 tone. A trăit în Europa estică și sudică acum 9 până la 6-7 milioane de ani, în habitate reconstituite a reprezenta păduri umede.

Ursus spelaeus (redat pe timbrul cu valoarea nominală de 5,50 lei).

Ursul de peșteră a trăit acum 250.000 până la 24.000 de ani, în Europa (inclusiv România, de unde provine și scheletul expus) și unele regiuni ale Asiei. A trăit în cuaternar, în perioade glaciare și interglaciare. Avea o talie mare (până la 2 m lungime; masculii ajungeau la 600 kg, femelele la 250), cu capul mai masiv, fruntea mai bombată și botul mai scurt decât la ursul brun. Trăia în zone montane și se adăpostea în peșteri. Era omnivor, și a coincis în timp cu popularea Europei de către oameni, care se pare că îl vânau; a fost reprezentat în picturile rupestre din peșterile Chauvet (Franța) și Coliboaia (România), cu vârste de circa 30-35 mii de ani. Dispariția lui s-a datorat unor factori multipli, între care extinderea maximă a ghețarilor, dar și, posibil, vânătoarea de către om.

Megaloceros giganteus (ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 6,50 lei).

Elanul uriaș sau elanul irlandez (a fost întâi descoperit în Irlanda, unde s-au găsit multe schelete – inclusiv cel din Muzeu) a trăit în Europa și Siberia între acum circa 425.000 ani și acum circa 7.600 ani (aprox. 5.600 î. Hr.!). Masculul atingea 2 m la greabăn și purta coarne palmate cu o anvergură ce ajungea la 4 m; femela, mai mică, nu purta coarne. Trăia în zone de pădure deschisă, cu zone umede. Ca și ursul de peșteră, elanul uriaș a fost vânat de către oameni, a fost reprezentat în arta rupestră și a dispărut dintr-același gen de cauze multiple, dar mult mai târziu.

Macrospondylus bollensis (redat pe timbrul cu valoarea nominală de 32 lei).

Această specie de „crocodil” (de fapt un crocodiliform, dintr-un grup mai amplu) a trăit în Jurasicul timpuriu, acum circa 183-180 milioane de ani, odată cu numeroși dinozauri. Trăia în ape marine puțin adânci, ieșind pe uscat pentru a depune ouăle (era, probabil, ovipar). Este cunoscut din depozite din Regatul Unit, Luxemburg și mai ales Germania, de unde se cunosc sute de exemplare, inclusiv cel expus.

Parapuzosia (Austiniceras) cf. mobergi (ilustrat pe plicul „prima zi” a emisiunii).

Această specie este un amonit – un reprezentant al unui grup de cefalopode marine cu cochilie cel mai adesea spiralată. Au trăit din Devonian (acum circa 400 milioane de ani) și până la granița Cretacic-Paleocen, când amoniții par să fi pierit ca urmare a aceluiași eveniment planetar ca și dinozaurii. Cochiliile amoniților sunt bine cunoscute și descrise, dar partea moale (organe, tentacule) foarte puțin, abia foarte recent (2021) fiind descrise asemenea resturi. Amoniții se hrăneau filtrând plancton sau capturând diverse prăzi de talie mică, și erau consumați de către reptile marine.

Exemplarul expus datează din Cretacicul târziu (probabil, acum cca 96-84 milioane de ani), și provine din România (Dobrogea). Face parte dintr-un gen de talie mare, ce cuprinde și cel mai mare amonit cunoscut până în prezent, Parapuzosia sepenradensis, ce atinge 2 m în diametru. Specia expusă are dimensiuni mai modeste.

Emisiunea este disponibilă de joi, 27 august a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/