Rotații programate ale detașamentelor aliate care execută misiuni de apărare a spațiului aerian al NATO, în România și Lituania

179078 – 01082026 – În contextul consolidării posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic au loc, în această perioadă, rotații programate ale detașamentelor aliate care execută misiuni de apărare a spațiului aerian al NATO.

Prin participarea activă la misiunile Alianței Nord-Atlantice, România contribuie atât la securitatea regiunii Mării Negre, cât și la protejarea spațiului aerian aliat, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.

Vineri, 31 iulie, în Baza 86 aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”, de la Borcea, a avut loc ceremonia de transfer a autorității în cadrul misiunii NATO Enhanced Air Policing South. Detașamentul Forțelor Aeriene ale Italiei și cel al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord își încheie misiunea desfășurată în țara noastră, iar responsabilitatea este preluată de Forțele Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate la cea de-a patra participare în România, după misiunile executate în anul 2021, 2024 şi februarie 2026.

Detaşamentul Forțelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole este format din şapte aeronave F-18M Hornet, o aeronavă de realimentare aer-aer A400M, trei elicoptere NH-90 și aproximativ 180 de militari (piloți și personal tehnic) ce își vor desfășura misiunile în țara noastră până la finalul lunii noiembrie.

Tot ieri, 31 iulie, în Lituania, Forțele Aeriene Române încheie cea de-a patra participare la misiunea NATO de Poliție Aeriană Întărită din statele baltice. Detașamentul „Carpathian Vipers”, format din aproximativ 100 de militari și șase aeronave F-16 Fighting Falcon, a executat misiunea în perioada aprilie-iulie 2026, contribuind la protejarea spațiului aerian aliat și la consolidarea securității pe Flancul Estic.

Misiunile NATO de Poliție Aeriană, precum și adaptarea măsurilor de apărare a spațiului aerian aliat la actualul context de securitate, au un caracter strict defensiv și se desfășoară în timp de pace.

Acestea au rolul de a proteja integritatea spațiului aerian aliat, de a descuraja orice încălcare a acestuia și de a asigura un răspuns rapid și coordonat al Alianței atunci când situația o impune.