S-a rezolvat și la MIPE

179185 – 19082026 – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că aplicația Achiziții Beneficiari Privați a fost mutată în Cloudul Guvernamental și că beneficiarii privați își pot relua activitățile derulate prin intermediul acesteia. Aplicația nu mai funcționa de mai bine de o lună (din 15 iulie 2026), în urma unui atac cibernetic.

Prin intermediul acestei aplicații beneficiarii privați care fac achiziții din fonduri europene pot publica procedurile, anunțurile și atribuirea contractelor.

Pentru perioada de nefuncționare a aplicației, termenele pentru derularea procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați se prelungesc cu perioada corespunzătoare intervalului de indisponibilitate, stabilită în baza anunțurilor publicate pe site-ul instituțional al Ministerului.