Săptămâna și propunerea sau cum să umplem timpul liber

179143 – 11082026 – Pentru că săptămâna viitoare vor avea loc, din nou, discuții ”decisive” la Palatul Cotroceni privind formarea unui guvern cu puteri depline și pentru că președintele Nicușor Dan este presat, de această dată, de Constituție să vină cu o desemnare de premier, PNL, prin Ilie Bolojan, revine cu propunerea susținerii unui guvern tehnocrat, pe care, de altfel, a mai avansat-o imediat după căderea Guvernului. Reluarea ideii guvernului tehnocrat este stranie, având în vedere că, împreună cu USR și UDMR, Ilie Bolojan l-a propus deja președintelui, pentru funcția de premier, pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Calculele parlamentare nu sunt de partea lui Bolojan, mai ales că în ultima perioadă și UDMR pare să fi făcut pasul în afara ”alianței” cu partidele de pe locurile 3 și 4 (PNL și USR).

De partea cealaltă, PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, este de acord cu un premier tehnocrat, aici făcând referire la Alexandru Nazare, dar din Guvern trebuie să facă parte miniștri asumați de PSD, UDMR și din Platforma Conservatoare a PNL. PSD mai are și varianta revenirii lui Sorin Grindeanu în fruntea Guvernului, propunerea fiind deja pe masa președintelui României.

Varianta social-democraților pare să întrunească cele 233 de voturi necesare învestirii unui nou guvern, chiar și fără voturile AUR. Interesant este că deși Ilie Bolojan s-a referit, din nou, la un guvern tehnicrat, PNL nu și-a retras oficial propunerea de premieri înaintată președintelui.

Variantele vehiculate în ultimele zile în spațiul public nu au cum să avanseze atât timp cât la președinte există două propuneri oficiale: Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Dacă cele două variante nu sunt retrase în mod formal, în acest moment, conform legii, președintele poate desemna doar pe unul dintre cei doi propuși.