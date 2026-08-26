Șapte persoane arestate preventiv într-un dosar privind transporturi de droguri din Spania

179247 – 26082026 – În urma activităților desfășurate, la datele de 24 august și 25 august 2026, de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală – Secția de Combatere a Traficului de Droguri, la data de 25 august 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a celor 7 persoane (șase bărbați și o femeie), cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălarea banilor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice, Serviciului de Combatere a Macrocriminalității Economice, ambele din cadrul Direcției de Combaterea a Criminalității Organizate, brigăzilor din subordinea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și serviciilor pentru acțiuni speciale județene, specialiștilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul de Coordonare a Activităților Tehnice, de analiză a informațiilor și de investigații financiare, atât din Structura Centrală, cât și din Serviciul Teritorial Timișoara, Serviciul Teritorial Oradea și Serviciul Teritorial Cluj.