Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei: România nu trebuie să spună „Da” la toate tâmpeniile

179090 – 03082026 – Decretarea stării de alertă energetică a stârnit, așa cum era de așteptat. reacții pe scena politică și a accentuat starea de îngrijorare în rândul populației. Premierul demis Ilie Bolojan, care este și ministru interimar la energiei, dă vina pe secetă și pe deciziile proaste luate de-a lungul timpului în domeniul energetic, mergând pe ideea că alții sunt de vină. În timp ce discursul oficial indică problemele climatice ca fiind principalul factor de presiune pe sistem, un fost ministru al energiei, tot liberal, dă o altă interpretare și atenționează că nu România nu trebuie să preia fără discernământ tot ceea ce se decide la Bruxelles. Celelalte țări foatre puternice nu au făcut-o și nu se află în situația noastră.

Într-un material postat pe Facebook, Sebastian Burduja, fost ministru PNL al Energiei în Guvernul condus de Marcel Ciolacu (PSD) a atacat atât USR, cât și UE, în criza de energie cauzată de secetă.

„Când depinzi de alții și de vreme, depinzi de noroc (…). România nu trebuie să spună ”Da” la toate tâmpeniile de la Bruxelles”, spune Burduja, între altele, în videoclipul postat.

Burduja se referă la USR și atacă partidul la fel ca PSD în criza energetică. Acesta amintește de hidrocentralele „sabotate în instanță și uitate ani de zile de statul român” și își expune mai multe decizii luate în domeniul energetic.

Fostul ministru atacă și UE și închiderea minelor de cărbune, jalon în PNRR. „Am refuzat orice închidere de grup în discuțiile de la Bruxelles. Am negociat să accepte amânarea închiderilor, tocmai pentru situații limită precum cea din aceste zile”, spune Burduja.

„România e în criză energetică, dar nu seceta extremă e de vină, ci deciziile proaste luate decenii la rând. Așa am ajuns dependenți de importuri și de vreme, adică de noroc. Iar norocul se termină uneori. Toți cei care am răspuns de energie de-a lungul anilor datorăm românilor explicații. Încep eu”, și-a început Burduja mesajul.

Acesta a vorbit și despre capacitatea de stocare extrem de redusă a României, dar dintr-o perspectivă înșelătoare. El a afirmat că în timpul mandatului său capacitatea de stocare a crescut de 100 de ori, dar fără să prezinte cifrele: de la cât am pornit și la cât am ajuns în timpul mandatului său.

România are un deficit uriaș de capacitate de stocare, spre deosebire de vecina Bulgaria. Țara noastră este nevoită să exporte curent ieftin în Bulgaria la orele prânzului și să cumpere de la ei curent scump la orele serii, când consumul crește.