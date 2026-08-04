Ședințe operative de lucru la Guvern pe tema energiei

179100 – 04082026 – Trei ședințe operative de lucru au avut loc în prima parte a zilei de astăzi, la Guvern, pentru a asigura menținerea echilibrului sistemului național de energie electrică și buna funcționare a pieței carburanților.

Situația debitului Dunării în zona Centralei Nuclearelectrice Cernavodă a fost subiectul uneia din ședințele operative. Nivelul Dunării este staționar la priza de apă care asigură răcirea reactoarelor, astfel încât există premisa ca Reactorul 2 să rămână în funcțiune câteva zile în plus față de estimările inițiale.

Celelalte lucrări care contribuie la încercarea de a asigura un debit suplimentar de apă pentru Centrala de la Cernavodă sunt în plină desfășurare: utilajele de dragare funcționează în regim de 24/24 și barjele încărcate cu piatră ar putea fi scufundate și plasate pe cursul apei în următoarele zile.

În timpul ședinței, Dispeceratul Energetic Național a informat că, aseară, consumul de electricitate la nivel național era estimat la aproape 7.500 MW, dar în intervalul orar 20:00 – 22:00 consumul real a fost mai mic și s-a păstrat cvasiconstant între 7.200 și 7.250 MW.

Solidaritatea noastră e foarte importantă și, aseară, acest lucru s-a văzut. Prim-ministrul Ilie Bolojan mulțumește tuturor celor care au înțeles că fiecare mic gest contează în astfel de momente.

A doua ședință a fost cu furnizorii și transportatorii de combustibili din România. Analiza situației la nivel național arată că sincopa de aprovizionare din ultimele săptămâni este pe cale de a fi depășită, astfel încât nu sunt anticipate probleme de disponibilitate a carburanților pentru populație, agricultură sau transportatori.

Responsabilii din Guvern vor continua întâlnirile cu reprezentanții furnizorilor și transportatorilor.

A treia întâlnire a fost cu principalii distribuitori de energie electrică din România, cu Transelectrica și ANRE, pentru a discuta măsurile necesare menținerii echilibrului în sistemul energetic național.

Furnizorii au ridicat problema nevoii de lichidități în perioada următoare, prin plata restanțelor care li se cuvin din schema de compensare a prețului la consumator, precum și nevoia instalării de contoare inteligente la consumatori, astfel încât ofertele comerciale să poată fi făcute și în funcție de diferențele semnificative de preț între anumite perioade ale zilei.

Distribuitorii de energie electrică au fost informați că Guvernul intenționează să adopte o Hotărâre care să permită – preventiv – deconectarea cu avertizare prealabilă a marilor consumatori în cazul în care reducerile voluntare a consumurilor de energie electrică nu reușesc să echilibreze rețeaua națională.

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