Senatorul Nicoleta Pauliuc propune un Centru Comun de Apărare împotriva Dronelor

Senatorul liberal Nicoleta Pauliuc propune crearea unui Centru Comun de Apărare împotriva Dronelor, care să conecteze MApN, MAI, serviciile de informații, Autoritatea Navală Română și structurile responsabile de infrastructura critică, după modelul deja existent în alte state. Printre exemplele prezentate de Pauliuc, care este președintele Comisie de Apărare din Senat, sunt enumerate Marea Britanie, Franța, Germania, Norvegia și Belgia.

”România are nevoie de un Centru Comun de Apărare împotriva Dronelor, în care instituțiile civile și militare să lucreze împreună”, a scris pe Facebook senatorul Pauliuc.

Aceasta face și o trecere în revistă a recentelor incidente cu drone, din ce în ce mai frecvente, care au avut loc pe teritoriul României

”Dronele au șters granița dintre apărare militară și siguranță civilă. Iar statul nu poate răspunde cu instituții care nu vorbesc din vreme una cu alta.

De aceea propun un Centru Comun de Apărare împotriva Dronelor, care să conecteze MApN, MAI, serviciile de informații, Autoritatea Navală Română și structurile responsabile de infrastructura critică”, a anunțat Nicoleta Pauliuc.