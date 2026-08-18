Shimbările climatice transformă zona Arctică într-o nouă rută comercială, avantajând China și Rusia

179177 – 18082026 – Topirea gheții din Oceanul Arctic, cauzată de schimbările climatice, a făcut posibilă dezvoltarea unei noi rute comerciale maritime: Ruta Maritimă de Nord, de-a lungul coastei nordice a Rusiei. Potrivit www.scientificamerican.com, China este interesată în mod special de această rută, pe care o numește „Drumul Mătăsii de Gheață”, deoarece în aproximativ 20 de zile poate transporta mărfuri spre Europa, față de circa 40 de zile pe ruta tradițională prin strâmtorile din Asia și Orientul Mijlociu.

Ruta Arctică este atractivă și din punct de vedere geopolitic, deoarece permite Chinei să evite zonele afectate de conflicte, precum Marea Roșie și Strâmtoarea Ormuz, și să reducă dependența de strâmtori strategice precum Malacca. În același timp, dezvoltarea acestei rute apropie economic China și Rusia: China transportă mărfuri către Europa, iar Rusia folosește ruta pentru a transporta petrol către Asia.

Totuși, această oportunitate comercială este posibilă în mare parte ca urmare a încălzirii globale. Gheața marină arctică se reduce rapid, cele mai mici suprafețe de gheață din timpul verii fiind înregistrate în ultimele două decenii, iar pe măsură ce gheața se topește, crește perioada de navigabilitate pe această rută.

Dincolo de avantajele economice ale creșterii transportului maritim în zona Arctică, problema este analizată și din punct de vedere al efectelor asupra mediului, pentru că transportul naval va genera emisii de carbon, care accelerează topirea gheții. Pe de altă parte, accidentele navale care s-ar putea produce în această zonă din cauza nepregătirii navelor pentru condițiile arctice ar putea afecta ecosistemul. Deși folosirea petrolului greu a fost interzisă în Arctic începând din 2024, există în continuare anumite excepții.

Dar în același timp creșterea transportului maritim riscă să agraveze tocmai problemele climatice și ecologice care au făcut posibilă această rută.