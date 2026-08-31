Simona Radiș și Adriana Adam, în istoria canotajului: sunt primele sportive care câștigă 3 medalii de aur la aceeași ediție a unui campionat mondial

179278 – 31082026 – Simona Radiș și Adriana Adam rămân în istoria canotajului: româncele sunt primele sportive care câștigă 3 medalii de aur la aceeași ediție a unui campionat mondial.

La Campionatele Mondiale de la Amsterdam, echipajul feminin de 8+1 a câștigat titlul mondial și a stabilit un nou record al probei. România a luat aurul și la 8+1 mixt. Simona Radiș și Adriana Adam au intrat în istorie: sunt primele canotoare care câștigă 3 medalii de aur la aceeași ediție a unui Campionat Mondial.

După victoriile de la dublu rame și 8+1, Simona Radiș și Adriana Adam au urcat în barca de 8+1 mixt alături de Victoria Petreanu, Amalia Chelaru, Cristina Druga, Florin Lehaci, Ciprian Tudosa, Ștefan Berariu și Cosmin Pleșescu.

România a câștigat al doilea titlu mondial consecutiv în această probă, iar Simona și Adriana sunt singurele canotaoare din lume cu 3 medalii de aur la o singură ediție de campionat mondial sau Jocuri Olimpice.

Simona Radiș este și singura canotoare din lume care a reușit tripla, câștigând cel puțin două medalii de aur la trei ediții diferite ale Campionatului Mondial: 2022, 2025 și 2026.