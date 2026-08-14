Simpla menționare în termenii și condițiile de utilizare ai serviciului nu se consideră informare că folosești IA

Simpla menționare în termenii și condițiile de utilizare ai serviciului nu se...

179166 – 14082026 – Furnizorii sistemelor de IA care interacționează direct cu persoane trebuie să proiecteze și să dezvolte sistemele astfel încât utilizatorii să fie informați clar că interacționează cu un sistem de inteligență artificială.

Este vorba despre :

asistenți vocali cu inteligență artificială;

chatbot-uri și agenți conversaționali utilizați de exemplu în servicii publice, relații cu clienții, comerț electronic, educație sau sănătate;

roboți, avataruri și companioni bazați pe IA;

boți din rețelele sociale și alți agenți IA.

Informarea trebuie să fie:

clară și ușor de înțeles

distinctă și ușor de identificat

furnizată cel târziu la prima interacțiune cu utilizatorul

Informarea poate consta în:

‣ mesaj scris

‣ anunț vocal

‣ indicii vizuale

sau o combinație de astfel de metode.

Atunci când sistemul poate fi utilizat de copii, persoane în vârstă sau persoane cu dizabilități, furnizorii trebuie să adapteze informarea astfel încât aceasta să fie ușor de înțeles și accesibilă acestora.

Nu poate fi considerată o informare a utilizatorului atunci când aceasta este realizată doar prin:

‣ o simplă mențiune în termenii și condițiile de utilizare;

‣ descrieri exclusiv tehnice, precum „acest sistem utilizează un LLM”;

‣ formulări neclare sau ambigue, precum „asistent”;

‣ o informare generală de tipul „acest site utilizează IA”, care nu indică sistemul sau interacțiunea vizată.

Excepții de la îndeplinirea obligației de transparență referitoare la informarea despre interacțiunea cu un sistem de IA:

‣ când este evident pentru o persoană rezonabil de bine informată, atentă și prudentă că interacționează cu un sistem de IA, ținând seama de circumstanțele și contextul de utilizare

‣ când sistemul de IA este autorizat prin lege pentru detectarea, prevenirea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor.

Obligația se aplică din 2 august 2026, inclusiv sistemelor de IA deja existente, indiferent de data la care au fost introduse pe piață sau puse în funcțiune.