Tai nucul, iei amendă

179113 – 06082026 – Românii care locuiesc la casă și au un nuc în curte trebuie să știe că nu îl pot tăia după bunul plac, chiar dacă arborele se află pe proprietatea lor. Legislația în vigoare protejează această specie, iar tăierea fără autorizație poate atrage amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Nucul este protejat prin Legea pomiculturii nr. 348/2003, fiind considerat un arbore cu valoare economică și ecologică deosebită. Din acest motiv, eliminarea lui este permisă doar în situații bine stabilite și numai după obținerea unei autorizații emise de Direcția pentru Agricultură Județeană.

Când poate fi tăiat un nuc

Autorizația pentru tăiere poate fi acordată dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

arborele este îmbătrânit și are peste 60% din coroană uscată;

se află pe un teren destinat unor lucrări de interes public, național sau local;

este amplasat pe aliniamentul unui drum național și pune în pericol siguranța circulației.

Cum se obține autorizația

Proprietarul trebuie să depună o cerere la Direcția pentru Agricultură Județeană cu cel puțin o lună înainte de data la care intenționează să taie arborele. Ulterior, specialiștii instituției efectuează o verificare în teren pentru a evalua starea nucului și motivele invocate. Numai după această inspecție poate fi emisă autorizația, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Ce amenzi riscă proprietarii

Tăierea unui nuc fără autorizație constituie contravenție și se sancționează cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Valoarea sancțiunii este stabilită în funcție de gravitatea faptei și de numărul arborilor afectați.

Specialiștii recomandă proprietarilor să solicite avizul autorităților înainte de orice intervenție asupra unui nuc, chiar dacă arborele este uscat sau pare periculos, pentru a evita sancțiunile și eventualele probleme legale.