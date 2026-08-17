Telemarketing politic: oferta de nerefuzat marca Pîslaru – în Educație salariile să crească de la 1 septembrie 2027. Banii ar veni din tăierea premiilor de performanță pentru toată lumea

179174 – 17082026 – În contextul discuțiilor aprinse pe tema unei noi legi a salarizării, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru,vine cu o nouă propunere ”de nerefuzat”, pe care însă nu a văzut-o nimeni și care ar urma să intre în vigoare la 1 septembrie anul viitor. Având în vedere data la care ar urma să intre în vigoare ”prepunerea de nerefuzat”, este foarte puțin probabil ca sindicatele să îl ia în seamă pe Pîslaru, asta cu atât mai mult cu cât poziția în care se află nu-i dă dreptul să vină cu decizii pe termen lung.

„Să nu uităm că noi acum avem niște măsuri pe care trebuie partidele politice trebuie să le accepte și să le inițieze și pentru diferența între 8 miliarde și 12,1. Deci cumva asta rămâne în continuare pe masă. (…)

Eu acum vă spun cu tot simțul posibil de răspundere că acum varianta pe care le-o voi prezenta partidelor este de nerefuzat, din punctul meu de vedere, de către sectoarele de educație și sănătate”, a declarat Dragoș Pîslaru la B1 TV.

Evident, PSD e de vină

Pornind de la declarația consilierului prezidențial Eugen Tomac, care afirmase că „președintele României niciodată nu va promulga o Lege a salarizării care taie din veniturile medicilor sau a celor din educație”, Dragoș Pîslaru a ținut din nou să precizeze că această lege nu va tăia venitul niciunul bugetar.

„Lucrurile sunt puțin mai complicate. Din partidele politice care au spus inițial că fac un acord pentru a promova Legea salarizării, unul dintre partide, PSD, a spus că nu va putea susține în Parlament această lege dacă sindicatele din Sănătate și din Învățământ nu vor susține această lege. Și de aici a plecat o întreagă campanie de dezinformare cu privire la faptul că ar fi scăzute salarii.

Ce remarc în ceea ce a spus domnul Tomac, și am văzut declarația, mi se pare că e absolut ok. Scopul meu în viață pentru săptămâna viitoare este să pot convinge atât partidele, cât și președintele că pe ultima versiune pe care am lucrat-o până ieri, noaptea târziu, nu doar că nu scade niciun venit – asta deja am mai spus-o de o mie de ori că nu scade niciun venit salarial pentru că avem aceste diferențe tranzitorii care compensează orice fel de problemă – dar pe Educație și pe Sănătate ceea ce am reușit în ultimele zile să punem este radical diferit față de ce era în versiunea din 17 iulie și când zic radical, mă refer radical îmbunătățit”, a continuat ministrul.

Ce propunere are Pîslaru pentru profesori în Legea salarizării

„Avem o propunere care reușește să atragă resurse cumva din 2028. Deci practic creăm un sistem prin care avem spațiu fără să afectăm bugetul din 2027 și cu resurse în 2028, ca ambele familii ocupaționale să poată să aibă o alocare care să le dea o grilă mult mai onorabilă.

Deci ca să fiu foarte, foarte explicit: discutăm de sume suplimentare care, din perspectiva grilelor, sunt alocate și pentru Educație și pentru Sănătate considerabil. Și asta înseamnă că am găsit un mecanism de așezare a acestei formule. Parte din această formulă – și asta vă dau absolut în premieră – este ca să putem oferi pentru zona de Educație, care a spus public că ar putea accepta o variantă de eșalonare în timp a acestor creșteri, principiu care nu este acceptat de către Comisia Europeană, care își dorește să vadă că legea este implementată deodată – dar gândirea este așa: având în vedere că noul an școlar începe, de fapt, în septembrie, am putea avea o grilă care să fie foarte aproape de ce își dorește sistemul din educație, vorbesc prin vocea sindicatelor, de la 1 septembrie.

Suntem acum în verificări cu Ministerul de Finanțe și sperăm să avem și totul în regulă cu Ministerul de Finanțe. Putem într-adevăr să bifăm exact aceste solicitări care provin din promisiunile, dacă vă aduceți aminte, din 2023, făcute în zone de educație.

Practic, în sectorul de Educație am putea avea o grilă, care este foarte aproape de ce cer domniile lor, de la 1 septembrie 2027. Ceea ce înseamnă că, practic, odată ce începe nou an școlar, intri pe grila pe care o ai ca țintă din 2023, însemnând că scoatem de pe masă orice fel de diferențe tranzitorii.

Ai avea niște creșteri semnificative, inclusiv în zona care era nevralgică și anume profesorii aceia cu vechime de peste 25 de ani, dascălii din sistemul nostru, care ar avea cel puțin 2.000 de lei în plus la veniturile salariale după simulările pe care le vom face.

Și noutatea este că vom încerca săptămâna viitoare (n.r. – această săptămână), în paralel cu analiza partidelor, să punem un simulator de salarii care să poată să le permită tuturor să înțeleagă lucrurile astea”, a explicat Pîslaru.

Întrebat de unde vor lua banii pentru aceste majorări salariale, de vreme ce bugetul alocat va rămâne tot de 12 miliarde, Pîslaru a răspuns: „E foarte simplu, că asta a fost ideea. Dacă dumnealor ar accepta că nu mai merg pe promisiuni și pe alte chestii în 2028 sau nu știu ce, care fusese prima noastră gândire și mergem că avem o grilă, grila pe care și-o doresc din 1 septembrie, atunci impactul este de o pătrime pe 2027. Dacă impactul e de o pătrime, asta ne permite, după cum vă dați seama, să avem o grilă mult mai avantajoasă. După care se pune problema ”bun, dar vei avea anualizarea efectului în 2028”. În 2028, noi găsisem o modalitate de a amâna implementarea premiilor de performanță pentru toată lumea pentru ca să facem loc eventual unei creșteri pe zona de Educație, lucru pe care îl putem face în continuare și atunci, practic, anualizarea acestui efect major printr-o grilă mult mai avantajoasă pentru Educație se preia în 2028 și se atenuează final în 2029. Deci, după nopți nedormite, am găsit o formulă care părea inițial aproape neverosimilă, pentru că n-aveai cum să promiți unor oameni niște sume pe care nu le ai în buget. Și eu nu voi face promisiuni pe sume pe care nu le avem”.

În continuare Pîslaru nu vorbește despre majorarea cu 40% a veniturilor politicienilor, mult peste ceea ce li se oferă celorlalte categorii profesionale.