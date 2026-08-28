Teme false pe agenda publică sau cum pot fi speciați pensionarii

179264 – 28082026 – Deputatul PSD Mircea Govor cere Guvernulului să clarifice informațiile privind posibilitatea prelungirii, după anul 2027, a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS aplicată pensiilor care depășesc pragul de 3.000 de lei). Tema a fost readusă în atenția publică după declarațiile ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, potrivit cărora Ministerul Finanțelor ar urma să analizeze această posibilitate, deși CASS la pensii se aplică încă un an și patru luni de acum înainte. Cel puțin oficial.

În prezent, pensionarii datorează o contribuție de 10% pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei. Măsura are, potrivit cadrului legislativ în vigoare, caracter temporar, fiind prevăzută până la 31 decembrie 2027.

Declarațiile ministrului Muncii au deschis însă discuția cu privire la perioada de după această dată. Pîslaru a precizat, în același timp, că o eventuală prelungire nu ar fi impusă de Comisia Europeană, afirmând că „în niciun caz nu ne spune Bruxelles-ul ce trebuie să facem”.

În acest context, o eventuală decizie de menținere a contribuției după 2027 ar aparține Guvernului României și ar necesita o justificare atât din perspectivă bugetară, cât și socială.

Discuția are loc în paralel cu pregătirea proiectului noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Reforma urmărește, potrivit informațiilor prezentate de Executiv, reducerea numărului de sporuri și corectarea unor diferențe de salarizare existente în sectorul bugetar. Printre măsurile anunțate se află eliminarea a 87 dintre cele 151 de sporuri existente.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora eventuala prelungire a CASS aplicată pensiilor ar putea fi analizată și în contextul asigurării sustenabilității financiare a noii legi a salarizării. Până la o poziție oficială a autorităților, însă, o asemenea legătură nu poate fi considerată o decizie deja adoptată.

De aici rezultă mai multe întrebări la care Guvernul ar trebui să ofere răspunsuri oficiale: dacă există o legătură între finanțarea reformei salarizării și prelungirea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei, care este impactul bugetar estimat al noii legi pentru perioada 2027–2030 și care sunt sursele de finanțare avute în vedere.

De asemenea, este necesară clarificarea instituției care a inițiat analiza privind menținerea CASS după 2027 și a poziției oficiale a Ministerului Muncii în această privință.

Pentru pensionari, miza este importantă. O contribuție introdusă ca măsură temporară și menținută ulterior ar reprezenta o modificare cu impact direct asupra veniturilor nete ale unei categorii numeroase de persoane. În consecință, orice decizie de prelungire ar trebui prezentată public împreună cu argumentele, estimările bugetare și efectele sociale ale acesteia.

Ideea prelungirii CASS după 2027 nu a fost prezentată inițial ca o decizie a Guvernului, ci ca un scenariu apărut în discuțiile tehnice privind finanțarea noii legi a salarizării.

Public, cel care a adus explicit în discuție posibilitatea prelungirii a fost Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii. Pe 24 august 2026, Pîslaru a declarat că Ministerul Finanțelor va analiza dacă perioada în care pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei plătesc CASS ar trebui prelungită după 31 decembrie 2027.

Digi Economic a relatat pe 25 august că scenariul prelungirii CASS a apărut în cadrul unor discuții tehnice purtate de oficiali ai Guvernului cu un specialist al Comisiei Europene, în contextul identificării unor resurse pentru acoperirea impactului bugetar al noii Legi a salarizării.

Pîslaru a negat explicit că Bruxelles-ul ar impune României această decizie. Potrivit relatărilor despre declarația sa, discuțiile cu reprezentanții Comisiei au fost tehnice și au vizat scenarii pentru echilibrarea finanțelor publice.

Ulterior, premierul Ilie Bolojan a susținut public menținerea măsurilor fiscale adoptate anterior, inclusiv CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei. Potrivit relatărilor din 26 august, Bolojan a afirmat că aceste măsuri trebuie menținute pentru ca bugetul Sănătății să rămână echilibrat.

Unele posturi de televiziune au mers și mai departe și au anunțat că măsura aplicării CASS ar putea fi extinsă și la pensiile sub 2.000 de lei, din cauza nevoii mari de bani la buget.