Țigarete în valoare de peste 6 milioane de lei scoase din circuitul ilegal al produselor accizabile de polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu

Țigarete în valoare de peste 6 milioane de lei scoase din circuitul...

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unei acțiuni tip Blitz, aproximativ 4.100.000 de țigarete ascunse într-un autocamion.

Șoferul, un cetățean ucrainean, a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile.

În data de 08 august a.c., în jurul orei 19.50, polițiștii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au desfășurat o acțiune de tip BLITZ, pe DN5.

Acționând în baza analizei de risc, polițiștii de frontieră au selectat pentru control un ansamblu rutier format dintr-un cap tractor și o semiremorcă, înmatriculat în Ucraina. Acesta era condus de un cetățean ucrainean, în vârstă de 29 de ani.

În urma controlului efectuat, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul semiremorcii 4.080.000 de țigarete (204.000 pachete de țigări), diferite mărci, fără timbru fiscal, în valoare de aproximativ 6.120.000 de lei, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere, de către orice persoană, în afara antrepozitului fiscal, sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 de țigarete.

Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

Șoferul ucrainean a fost reținut 24 de ore, iar în data de 10 august a.c., judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Giurgiu a admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu asupra șoferului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.